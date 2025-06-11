社宅沒冷氣挨批落後 北市都發局擬以租代買

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（中央社記者劉建邦台北11日電）議員指社宅未提供冷氣，北市落後其他直轄市及中央，要求把冷氣納社宅標配。台北市都發局今天表示，對於將啟用的社宅，研擬以租代買提供冷氣，規劃4處社宅先行。

台北市政府持續推動興建社宅，近期天氣漸炎熱，冷氣成為民眾必需品，新黨籍台北市議員侯漢廷透過質詢資料指出，調閱資料發現，北市僅大龍峒社宅配有冷氣給住戶，其餘社宅幾乎都未設置。

他說，與其他直轄市及中央推出的社宅政策相比，台北市府提供社宅設冷氣的數據敬陪末座，連台南市政府提供冷氣設備的社宅也有184戶，台北市府僅45戶，且集中在大龍峒社宅。

他表示，台北市為首都，但市府針對社宅設冷氣的政策，卻比其他直轄市及中央還緩慢、甚至落後，北市府失去首都應引領政策與施政標準模範，應盡快提出具體對策，可參考桃園市府，以租賃分期付款提供社宅住戶冷氣設備。

台北市都市發展局回應，自2015年起，社會住宅家具標準配備都以提供固定式為主，當時是考量興建與維護社宅的成本負擔重，基於冷氣設備採使用者付費原則，故未列為標配。

都發局表示，考量全球極端高溫常現、都市熱島效應加劇，冷氣已成生活必需品，且鑑於社會住宅政策須與時俱進，為因應各界殷切需求，確有推動精進社宅設施必要。

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都發局指出，針對將啟用的社宅，已由台北市住都中心承襲過往租賃經驗，積極研擬以租代買的媒合精進模式，並先於經貿、興隆A區、樟新水岸、六張犁1及2區共4處社宅先行。

都發局表示，4處社會住宅後續將配合住戶入住期程，在各案場看屋時，提供住戶諮詢選用，並參酌租賃情形，檢討推廣實施範圍；將規劃把冷氣列為新建社宅設施，逐步落實於施工中與規劃中社宅。（編輯：吳素柔）1140611