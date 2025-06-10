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南港機廠社宅1區12日申請截止 1365戶對外招租

2025/6/10 11:23
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（中央社記者劉建邦台北10日電）台北市住都中心表示，忠孝東路7段捷運南港機廠基地上方的南港機廠社會住宅1區已開放民眾申請，時間至12日截止，此次共1365戶招租，包含1至3房型。

台北市住宅及都市更新中心今天發布新聞資料指出，南港機廠社會住宅1區坐落忠孝東路7段10號及12號，地點位於捷運南港機廠基地上方，基地面積為7.8萬平方公尺，為2棟27樓建物。

北市住都中心表示，南港機廠社會住宅1區附近交通網絡發達，周邊公車多站點，如步行至捷運昆陽站約8分鐘，至板南線南港站步行約13分鐘，周邊公車站點也多。

北市住都中心指出，南港機廠社會住宅1區已開放民眾申請，截止時間至12日下午5時止，此次共1365戶對外招租，包含1至3房型，以1房型最多，坪數從16至28坪、2房型28至30坪、3房型從31至36坪，規劃5樓至27樓為社宅。

此外，申請者包含在地區里戶（含在地就學就業）、設籍北市市民戶等身分申租，採先抽籤決定資格審查順序名單後，再由審查合格者依序配租。

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北市住都中心表示，南港機廠社會住宅1區地上2至4樓規劃停車場，5樓設置多元性公共空間，包括多功能活動中心、社區遊憩區、環場活力跑道，頂樓規劃開放空間有屋頂農園等。

北市住都中心指出，此次可透過網路、郵寄或現場臨櫃受理申請，網路提供24小時全天受理，民眾可多利用，申請基本資格條件及其他詳細內容，可到台北市住宅及都市更新中心或安心樂租網。（編輯：張銘坤）1140610

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