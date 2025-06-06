政院：依時程規劃 穩健落實居住正義

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（中央社記者賴于榛台北6日電）民團今天舉行記者會，呼籲政院速核定社宅興辦計畫。行政院指出，落實居住正義、推動社會住宅是總統賴清德重要政見，更是行政院長卓榮泰努力推動的目標，政府會持續推進百萬租屋家庭支持計畫，並依照規劃時程穩健進行相關建設。

OURs都市改革組織等民間團體今天在立法院舉行記者會表示，賴總統選前承諾要興建13萬戶社會住宅，內政部已送下階段社宅興辦計畫到行政院，但遲遲未核定，行政院應盡速核定，並協助內政部解決興辦相關財務問題。

行政院發言人李慧芝對記者表示，落實居住正義、推動社會住宅是賴總統的重要政見，更是卓榮泰努力推動的目標，政府會持續推進百萬租屋家庭支持計畫，並依照規劃時程穩健進行相關建設，政府將繼續以多元方式協助國內青年、新婚家庭、弱勢戶及高齡等族群，給予居住支持以減輕生活負擔。

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內政部國土管理署則透過新聞稿指出，政府為協助減輕租屋民眾負擔，積極推動「百萬租屋家庭支持計畫」社會住宅政策，包含直接興辦社會住宅、包租代管及租金補貼。截至114年5月底，包租代管社會住宅及租金補貼合計已協助超過72萬戶租屋家庭，直接興辦部分也持續進行規劃。

國土署表示，為擴大直接興辦社會住宅推動量能，中央持續盤點並研擬多元策略，同時強化與民間共同合作機制，加速辦理相關法規研修事宜，例如透過整體開發案件，積極留設興辦用地，也與交通部共同運用捷運站增額容積，優先用於社會住宅興辦。（編輯：張若瑤）1140606