中央社宅雙北桃園高雄同步招租 申請至7/8

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（中央社記者賴于榛台北10日電）中央社會住宅在雙北、桃園、高雄首波招租1470戶，9日起已全面開放線上申請，截止日為7月8日。國家住都中心今天透過新聞稿指出，民眾可至官網申請，同時除原先6個實體據點外，另新增9個據點，提供招租資訊與在地服務。

中央首波社會住宅招租，包含台北「萬華安居」300戶，最小面積14坪，每月租金含管理費6390元起；新北「五谷好室A」161戶，最小面積15坪租金含管理費7270元起；桃園「龍岡好室」150戶，最小面積16坪租金含管理費4950元起；以及高雄「崇實安居」859戶，最小面積14坪租金含管理費4820元起。租期將依據申請人身分認定，最長從6年到12年不等。

根據國家住都中心資訊，社宅租金皆以屋齡加10年作為市場租金估價條件，再依內政部研議租金分級作業規定計算每月租金，且租金包含管理費。

國家住都中心表示，首波招租1470戶已於9日全面開放線上申請，民眾可登入「安居好室入口網」，申請時間至7月8日止。

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國家住都中心強調，招租系統已串接數發部、戶政及財稅等單位，民眾只要登入「安居好室入口網」，透過自然人憑證或晶片金融卡，系統將自動匯入MyData個人所需申請資料，節省時間也便民。

此外，國家住都中心表示，除原在台北、桃園、高雄的6個實體據點外，這次也與伊甸基金會、弘道老人基金會、勵馨基金會、芥菜種會、心路基金會及大同老人基金會等全國性NPO（非營利組織）合作，增設9個實體服務據點，為當地有需求的民眾提供社宅招租訊息及在地服務。（編輯：萬淑彰）1140610