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民團籲政院速核定社宅興辦計畫 助內政部解財務問題

2025/6/6 11:45
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（中央社記者王揚宇台北6日電）OURs都市改革組織等民間團體今天表示，總統賴清德選前承諾要興建13萬戶社會住宅，內政部已送相關興辦計畫到行政院，但遲遲未核定，呼籲行政院盡速核定，也應協助內政部解決興辦相關財務問題。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱、崔媽媽基金會執行長呂秉怡今天與國民黨立委牛煦庭、民進黨立委張宏陸、台灣民眾黨立委黃珊珊在立法院召開記者會，提出上述主張。

彭揚凱等人表示，賴總統選前承諾將在前總統蔡英文興建12萬戶社會住宅的基礎上，於民國113年至121年間，再「增加」興建13萬戶，達總數25萬戶社會住宅的目標。然而內政部去年8月提出下階段社宅興辦計畫，行政院迄今仍未核定。

彭揚凱說，賴總統的25萬戶社宅政見，不只民間團體，相信苦於高房價的民眾都會支持政府如期、如質推動，怎麼能出現「賴總統喊社宅、行政院卡社宅」狀況，呼籲行政院盡速核定「直接興辦社宅」的計畫內容，讓賴總統新增13萬戶社宅政見及早展開，讓今年1.5萬戶的社宅發包進度按表推進。

彭揚凱與呂秉怡分別指出，行政院也應出面協助內政部解決財務問題，例如在收入面部分，可合理提高房地合一稅對住宅基金的撥補比率，穩健住宅基金財源，至於支出面可採「長期廉租」整開土地，並推動修法制度性解決社宅用地取得財務問題。

立法院內政委員會召委張宏陸認為，關於加速興建社宅，包含他在內，內政委員會的立委都在緊盯，至於行政院還沒有核定的原因，就他所知可能是預算問題，「我們都很急，賴總統比我們更急」。

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立法院內政委員會召委牛煦庭指出，民眾不會在意社宅是中央還是地方政府興建，只在乎社宅供給是否能滿足需求，呼籲行政院盡速核定內政部已提出的13萬戶社宅興辦計畫，以免耽誤社宅興建進度。

黃珊珊發言時，分享台北市過去把不用的市場用地、社福用地挪出來蓋社宅的經驗，也說蔡英文過去只花9個月時間就核定其社宅興辦計畫，但賴總統上任到現在，內政部去年8月已把興辦計畫送行政院卻還沒核定。（編輯：蘇志宗）1140606

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