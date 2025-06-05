議員揭社宅淪青創戶不雅片拍攝處 蔣萬安：送檢偵辦

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北5日電）台北市議員洪婉臻今天揭露，有社宅青創戶在家中拍攝不雅影片，行為已造成其餘住戶困擾。台北市長蔣萬安表示，將移送檢調偵辦，並釐清是否違反社宅租賃契約等規範。

民進黨台北市議員洪婉臻今天在台北市議會市政總質詢上出示影片，指出台北市社會住宅遭住戶染黃，成為不雅影片拍攝地點，且此名住戶是經「青年創新回饋計畫」徵選出的青創戶，質疑都發局、青年局放任違反法律及租約的行為。

蔣萬安答詢表示，警察局已接獲報案，將移送檢調偵辦是否違法，都發局也已著手釐清是否符合社宅租賃契約等相關規範，若確實有違規，將依規定處理。

洪婉臻強調，職業不分貴賤，但這名住戶行為已造成他人困擾，市府應積極處理，且全面檢討青創戶申請審查機制，不應有妨害風化違規行為再次發生。

都發局說明，社宅承租戶入住皆有簽訂並須遵守租賃契約規範，以維護社區安寧及公共安全；若在社宅內有妨礙社區公共安全或不法行為，將依契約扣分或終止租約。

針對這起事件，都發局指出，此住戶恐涉及妨害風化及猥褻等違反租賃契約規定的行為，將發函請當事人說明，在1週內依據其陳述內容綜合考量處分。

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此外，民進黨台北市議員許淑華出示照片指出，有家長向她陳情，社群平台上出現多人性交活動宣傳貼文，規定報名者須提供照片並繳交新台幣300元，家中就讀高中青少年因此好奇想參與，不知如何杜絕未成年子女接觸到此類有礙身心健康發展內容。

台北市警察局長李西河表示，已在5月接獲情資並報請地檢署偵辦；台北市教育局長湯志民說，已發文各級學校，提醒學生不要參加來路不明活動。（編輯：陳仁華）1140605