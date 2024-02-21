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專訪／「色爾瑪」記錄荷蘭女子在文革悲劇 作者：歷史紀念碑
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深坑大火瀰漫惡臭引民怨 新北持續監測空氣品質

2024/2/21 10:31
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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北深坑大火引發刺鼻異味擴散至雙北，民眾強烈抱怨稱，住在北市六張犁，空氣臭到睡不著，連呼吸都困難。市府今天表示，持續殘火處理，監測空氣品質，鄰近2所學校正常上課。

新北市深坑區北深路3段141巷內，東南科大對面的建物地下室20日發生火警，濃煙密佈、飄出惡臭；異味引發新北市新店區、永和區至台北市中山區、文山區等地民眾反彈。

網友在社群網站臉書（Facebook）指出，聞到濃烈塑膠味、吸到頭痛，在辦公大樓內也能聞到刺鼻臭味，相當難受。市民也在環保局臉書貼文表示，連新北市三重區、台北市信義區都聞得到臭味。

抱怨民眾在市長侯友宜的臉書表達不滿指稱，台北市被新北深坑大火飄來的異味，搞到空氣品質這麼差可能還有毒，侯友宜是否隔天看報紙才會知道；市長有公務車可搭，市民都是冒著生命危險通勤。

民進黨新北市議員陳乃瑜說，感謝消防救災人員辛苦，但民眾還是非常擔心現場嗆鼻塑膠味，會不會有危害。

因仍在殘火處理，市民至凌晨仍抱怨，深坑大火連三重區都聞得到，侯友宜完全沒有呼籲與安全指示，到底要睡到什麼時候；為何空汙這麼嚴重，不直接宣布停班停課，要讓市民暴露在危險中。

對此，教育局長張明文今天在市政會議中表示，上午與鄰近的深坑國小、深坑國中確認，因風向關係，學校教學正常，不受影響，必要時會提醒學生戴口罩。

消防局長李清安在會中表示，火警現場因堆放電話機、藍牙等通訊設施，數量與範圍很大。火警後疏散民眾與撲救火勢，並通知環保局監測空氣品質。火勢漏夜處理至今天清晨，溫度降低後，加派人車殘火處理。

環保局長程大維說，空氣品質監測人員昨天下午近4時到達現場，晚間6時，下風處的新店地區監測到粒狀汙染物升高，經大氣分析，來源應是深坑火災現場。

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環保局直到深夜才在臉書呼籲民眾採取保護措施，民眾抱怨反應慢半拍。程大維說，今天上午監測空氣品質已恢復正常，呼籲民眾減少外出，緊閉門窗、外出戴上口罩。

市長侯友宜聽取報告後表示，他昨天獲消防局通報後，指示全力滅火，至今天清晨持續殘火處理。市民抱怨空氣品質不佳，對惡臭非常有感。有時，空氣監測數值正常，但民眾感受不同。會議後，他到現場瞭解救災狀況。（編輯：李錫璋）1130221

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