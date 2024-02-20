侯友宜：對詐欺犯不能寬容 騙越多就要關越久

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（中央社記者高華謙、楊侃儒新北20日電）新北市長侯友宜今天說，不能光靠地方政府與基層員警查緝詐騙，中央各部會如法務部與NCC等都要做好源頭管理，且立法方面絕不能寬容，騙越多就要關越久。

侯友宜今天上午主持治安會報時致詞表示，去年12月至今年1月攔阻金額共達新台幣2億餘元，較去年同期增加1億餘元，攔阻金額成效提升超過91%，顯見警察的辛苦能壓制詐騙集團，但詐騙集團仍然囂張，詐騙手法也在不斷改變和提升。

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侯友宜表示，不能光靠地方政府與基層員警查緝，應拿出更好辦法進行源頭管理，中央各部會包括法務部、國家通訊傳播委員會（NCC）、金融監督管理委員會與執法的內政部，都要做好源頭管理。另外，人民還是需要宣導教育，希望中央和地方要一起合作防制詐騙。

侯友宜接受媒體聯訪時也表示，立法面對詐欺犯不能寬容，騙越多就要關越久，絕不能手軟，不能基層警察忙死累翻，問題仍無法解決，請大家一起面對。（編輯：李錫璋）1130220