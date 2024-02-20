更多編輯台推薦新聞：
桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄
生活

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化
文化

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

侯友宜：對詐欺犯不能寬容 騙越多就要關越久

2024/2/20 11:55（2/20 12:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市長侯友宜20日主持治安會報時表示，不能光靠地方政府與基層員警查緝詐騙，中央各部會如法務部與NCC等都要做好源頭管理，且立法方面絕不能寬容，騙越多就要關越久，希望中央和地方要一起合作防制詐騙。中央社記者楊侃儒攝 113年2月20日
新北市長侯友宜20日主持治安會報時表示，不能光靠地方政府與基層員警查緝詐騙，中央各部會如法務部與NCC等都要做好源頭管理，且立法方面絕不能寬容，騙越多就要關越久，希望中央和地方要一起合作防制詐騙。中央社記者楊侃儒攝 113年2月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙、楊侃儒新北20日電）新北市長侯友宜今天說，不能光靠地方政府與基層員警查緝詐騙，中央各部會如法務部與NCC等都要做好源頭管理，且立法方面絕不能寬容，騙越多就要關越久。

侯友宜今天上午主持治安會報時致詞表示，去年12月至今年1月攔阻金額共達新台幣2億餘元，較去年同期增加1億餘元，攔阻金額成效提升超過91%，顯見警察的辛苦能壓制詐騙集團，但詐騙集團仍然囂張，詐騙手法也在不斷改變和提升。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

侯友宜表示，不能光靠地方政府與基層員警查緝，應拿出更好辦法進行源頭管理，中央各部會包括法務部、國家通訊傳播委員會（NCC）、金融監督管理委員會與執法的內政部，都要做好源頭管理。另外，人民還是需要宣導教育，希望中央和地方要一起合作防制詐騙。

侯友宜接受媒體聯訪時也表示，立法面對詐欺犯不能寬容，騙越多就要關越久，絕不能手軟，不能基層警察忙死累翻，問題仍無法解決，請大家一起面對。（編輯：李錫璋）1130220

#法務部
#侯友宜
#李錫璋
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.48