彭啟明：新北深坑火災飄異味 尚無直接危害疑慮

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（中央社記者張雄風台北21日電）新北深坑昨天發生火災，刺鼻異味擴散至雙北。氣象專家彭啟明表示，北台灣今天空氣污染物尚沒有直接危害疑慮，建築阻擋下風速較弱的巷道內，敏感族群仍可能會感覺有味道。

新北市政府消防局昨天下午2時許獲報，深坑區北深路3段141巷內、東南科大對面的連棟式建築物地下室起火，延燒到同棟建築1至3樓，現場黑煙直竄，消防局派遣百人到場灌救，晚間6時31分暫時撲滅火勢。

火警產生刺鼻異味，也引發新北市新店區、永和區至台北市中山區、文山區等地民眾反彈。

天氣風險公司總經理彭啟明今天在臉書發文表示，「的確當時的空氣污染物濃度偏高」，尤其細懸浮微粒（PM2.5）達每立方公尺50至60微克，特別在昨天晚上到深夜之間。

彭啟明指出，經過一夜的大氣擴散，雖然風速很弱，當時煙塵是往西飄，但目前已大致緩解。北台灣的污染物濃度都回到和昨天同時期的數值，尚無直接危害疑慮。

彭啟明說，但因北部大氣風速微弱，可能有殘留的污染仍緩慢擴散稀釋，經由清晨太陽折射，還是可看出大氣折射後，低層天空的顏色略有不同；或仍有空氣污染物留在因社區附近建築阻擋下風速較弱的巷道內，敏感族群仍可能會感覺有味道。

根據環境部空氣品質監測網，今天上午10時新北市永和、新店空氣品質皆已轉為普通等級，PM2.5濃度為17至20μg/m³左右；台北市萬華區、中山區空氣品質也是普通等級，PM2.5濃度約為21、22μg/m³。（編輯：張雅淨）1130221