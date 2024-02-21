北部22日低溫15度 東北季風增強雙北深坑大火惡臭可望緩解
2024/2/21 17:27（2/21 17:43 更新）
（中央社記者張雄風台北21日電）氣象署今天表示，明天東北季風增強，雙北局部地區因深坑大火造成的異味可望緩解；明天北部高溫降至攝氏22度，低溫約15、16度；26日又一波冷空氣增強，北部高溫15、16度，低溫探11度。
中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天鋒面通過、接著東北季風增強，北台灣感受與這兩天有明顯的差異；另外由於風力增強，這兩天因深坑大火造成的異味預計也會快速消散。
黃恩鴻表示，明天雖然有鋒面和東北季風增強，但水氣不多，主要是迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區有零星短暫陣雨；23至25日水氣減少，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區則是零星短暫雨。
氣溫方面，黃恩鴻指出，明天北台灣高溫降至22度左右，低溫部分，北台灣這兩天低溫約19至21度，明晚低溫降至15、16度；23日至25日北台灣低溫變化不大，23日高溫約18度，24、25日略回升至20、21度。
黃恩鴻表示，26日起東北季風再增強或大陸冷氣團南下、27日影響，北部、東北部及東部天氣轉冷，26日高溫約15、16度，27日為17、18度；低溫部分，各地降至11到14度，局部可能有不到10度的低溫；預估28日冷空氣減弱，各地清晨偏冷，白天起回溫。
黃恩鴻指出，29日可能仍有另一波冷空氣再增強、影響，但後期溫度變化仍有不確定性，需要再觀察。
黃恩鴻提醒，明天馬祖、金門及夜晚至清晨北部地區易有局部霧或低雲影響能見度；今晚至明天台南以北、恆春半島、各離島要留意8至9級強陣風。（編輯：李亨山）1130221
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