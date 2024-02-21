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北部明低溫15度 東北季風增強雙北深坑大火惡臭可望緩解
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深坑大火惡臭飄散多處 新北：檢測無氟化氫及重金屬反應

2024/2/21 19:31（2/21 19:51 更新）
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深坑大火引發民眾對空氣品質與水體污染疑慮，新北市環保局21日派員到雨水排入點下游的景美溪匯流點，以及新店溪、景美溪匯流點以快篩檢驗水質，結果並無重金屬及急毒性反應。圖為水中亞鉛含量檢測對照圖。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月21日
深坑大火引發民眾對空氣品質與水體污染疑慮，新北市環保局21日派員到雨水排入點下游的景美溪匯流點，以及新店溪、景美溪匯流點以快篩檢驗水質，結果並無重金屬及急毒性反應。圖為水中亞鉛含量檢測對照圖。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月21日
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（中央社記者黃旭昇新北21日電）深坑大火異味飄散至雙北。新北市環保局今天表示，民眾擔心俗稱「化骨水」的氟化氫污染，經儀器檢測現場及下風處，空氣與水體濃度皆為零；附近溪水快篩，也無重金屬等反應。

新北市深坑大火造成異味飄散至雙北部分地區，新北市環保局長程大維今天表示，火場鄰近相關監測站（木柵及新店空品監測站、深坑微型感測器）PM2.5（細懸浮微粒）、一氧化碳、臭氧、二氧化氮、二氧化硫的數據皆符合標準。

他說，民眾可能仍會聞到異味、引起地方對環境空氣疑慮，環保局將持續監控轄內空氣品質。

針對燃燒後廢棄物將產生「有毒物質」的質疑，程大維表示，民眾最關心的戴奧辛

戴奧辛小百科

  • 戴奧辛是75種多氯戴奧辛（PCDD）及135種多氯呋喃（PCDF）的群集稱呼，當含氯物質燃燒時或製造含氯物質時所產生之有毒產物。
  • 戴奧辛進入人體途徑、人類攝取戴奧辛的主要途徑中，約有97-98%來自飲食，2-3%來自呼吸；空氣中的戴奧辛沉降到土壤、水和植物表面，透過食物鏈轉移，最後蓄積在生物體。
  • 對健康的影響：短時間高濃度之戴奧辛暴露會造成肝功能及皮膚傷害，如氯痤瘡、深色皺紋等。長期暴露則會引起免疫、神經、內分泌系統及生殖功能的損傷。經研究，戴奧辛被分類為「人類已知致癌物」。

資料來源：衛福部

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屬於揮發性有機物的一種，其生成條件須在特定溫度、條件及催化物下才可能會生成。

他說，目前事故周遭及下風處的空氣品質監測都正常，揮發性有機物濃度很低，初步排除戴奧辛污染疑慮，呼籲外界切勿道聽塗說，製造民眾恐慌。

另外，新北市環保局下午發布新聞表示，業者及市府相關單位都在於現場清理火災後環境。民眾擔心的氟化氫

氟化氫小百科

氟化氫是氟和氫氣結合的一種無色氣體，被用來製造特定的化學物質，暴露高劑量的情況通常是發生工安意外時。

對健康有什麼影響？

  • 吸入會刺激鼻、咽、眼睛及呼吸道，可能有眩暈、頭痛、噁心及虛弱。
  • 食入會導致口腔及腸胃道嚴重化學性灼傷，可能有立即性疼痛及吞嚥言語困難。
  • 皮膚接觸會造成灼傷、疼痛難忍。
  • 眼睛接觸會造成化學性灼傷，可能有疼痛、流淚、對光敏感狀況。

資料來源：環境部化學管理署、國家環境研究毒物中心

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，也就是俗稱的「化骨水」，經現場及下風處及鄰近水體以儀器檢測，空氣與水體中的濃度皆為零，民眾不必恐慌。

環保局指出，另在雨水排入點下游的景美溪匯流點及新店溪景美溪匯流點採集水樣檢測，經快篩檢驗水質，也沒有重金屬及急毒性反應。（編輯：戴光育）1130221

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深坑大火引發民眾憂心俗稱「化骨水」的氟化氫污染，新北市環保局以儀器檢測現場與下風處周邊水體等氟化氫濃度，結果皆為零，呼籲民眾無需過度恐慌。圖為水中氟化氫濃度檢測結果對照圖。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月21日
深坑大火引發民眾憂心俗稱「化骨水」的氟化氫污染，新北市環保局以儀器檢測現場與下風處周邊水體等氟化氫濃度，結果皆為零，呼籲民眾無需過度恐慌。圖為水中氟化氫濃度檢測結果對照圖。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月21日
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