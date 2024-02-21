新北深坑火警惡臭濃煙 4輕症患者衛生所就醫

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市衛生局今晚表示，因應深坑區火警產生濃煙惡臭，今天召開專家會議，建議如要外出可配戴N95口罩；深坑衛生所有4患者咳嗽、眼睛痛乾、喉嚨痛等輕微症狀求診，已給緩解藥物並衛教。

衛生局晚間發布新聞稿表示，根據環保監測空氣品質數值，目前深坑火警現場空氣品質，已降回常態值。

不過，今天舉行專家會議時，專家建議，民眾如對環境有疑慮，建議關閉門窗、減少外出；但若須外出，可配戴N95口罩，預防吸入濃煙或有害物質。

另外，3天內如出現胸悶、呼吸喘、呼吸急促或眼睛、皮膚不適等症狀，可儘速就醫，衛生局已協調台北慈濟、新店耕莘及台北市萬芳醫院提供服務；並已通知轄內18家急救責任醫院，加強照護本案有呼吸道症狀就醫患者。

衛生局表示，深坑衛生所這3天門診採隨到隨看，下午有4名民眾就診，症狀為咳嗽、眼睛痛乾、喉嚨痛、流鼻水等輕微症狀，已給予緩解症狀藥物並衛教。

衛生局長陳潤秋呼籲，須特別注意老人、兒童、慢性呼吸道疾病者的身體狀況；由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，適當關閉門窗，以減少暴露於細懸浮微粒（PM2.5）。（編輯：陳仁華）1130221