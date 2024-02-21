深坑大火飄惡臭 北市空品監測車加強關注文山區至26日
2024/2/21 20:52（2/21 21:18 更新）
（中央社記者陳昱婷台北21日電）新北深坑大火造成惡臭飄散，台北市環保局今天表示，目前空氣品質污染物測值皆在正常範圍內，已出動移動式空氣品質監測車，加強距離火災地點最近的文山區空品監測至26日。
深坑火災現場因儲放大量電子產品與鋰電池，燃燒時產生異味連台北市文山、大安區都聞到，引發民眾擔憂可能吸入有毒氣體。
台北市環保局今天發布新聞稿表示，持續掌握台北市各區空氣品質，包含PM2.5（細懸浮微粒）、一氧化碳、二氧化硫、臭氧等空品污染物在內，目前各測站數據都屬正常範圍。
環保局指出，民眾如擔心聞到異味，可暫時緊閉居家門窗，或戴口罩以減少呼吸道不適感，環保局也已派出移動式空品監測車至文山區博嘉里，加強空品監測至26日。
此外，環保局表示，為減少可能附著異味的落塵隨風飄散，今天上午開始加派水車至文山、大安、中正、萬華等區灑水，截至下午4時共出動20車次，作業總里程66公里，使用再生水水量150噸。（編輯：蕭博文）1130221
延伸閱讀深坑大火惡臭飄散多處 新北：檢測無氟化氫及重金屬反應深坑火災惡臭瀰漫多處 雙北：不適用異味污染物官能測定深坑火災惡臭瀰漫 綠批應變差、新北市府稱PM2.5未超標深坑火災國中小取消戶外課 東南科大職員提前離校深坑大火惡臭瀰漫雙北惹怨 市民指資訊不足應變慢深坑火災惡臭飄雙北 醫籲木柵新店中永和外出戴N95口罩深坑火災惡臭瀰漫雙北 電子產品燒毀鋰電池復燃增滅火難度深坑火災飄異味 環境部：監測無明顯污染物 鄰近地區可能還聞得到深坑大火民憂吸入戴奧辛 北市環保局採檢送驗回收鋰電池未妥善貯存易釀火災 最高可罰30萬元深坑火災飄惡臭北市民批反應慢半拍 蔣萬安：該懲處就懲處
- 深坑大火飄惡臭 北市空品監測車加強關注文山區至26日2024/02/21 20:52
- 2024/02/21 20:13
- 2024/02/21 19:31
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
新北深坑火警惡臭濃煙 4輕症患者衛生所就醫