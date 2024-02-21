深坑大火飄惡臭 北市空品監測車加強關注文山區至26日

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）新北深坑大火造成惡臭飄散，台北市環保局今天表示，目前空氣品質污染物測值皆在正常範圍內，已出動移動式空氣品質監測車，加強距離火災地點最近的文山區空品監測至26日。

深坑火災現場因儲放大量電子產品與鋰電池，燃燒時產生異味連台北市文山、大安區都聞到，引發民眾擔憂可能吸入有毒氣體。

台北市環保局今天發布新聞稿表示，持續掌握台北市各區空氣品質，包含PM2.5（細懸浮微粒）、一氧化碳、二氧化硫、臭氧等空品污染物在內，目前各測站數據都屬正常範圍。

環保局指出，民眾如擔心聞到異味，可暫時緊閉居家門窗，或戴口罩以減少呼吸道不適感，環保局也已派出移動式空品監測車至文山區博嘉里，加強空品監測至26日。

此外，環保局表示，為減少可能附著異味的落塵隨風飄散，今天上午開始加派水車至文山、大安、中正、萬華等區灑水，截至下午4時共出動20車次，作業總里程66公里，使用再生水水量150噸。（編輯：蕭博文）1130221