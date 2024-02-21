深坑火災國中小取消戶外課 東南科大職員提前離校

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（中央社記者高華謙、楊侃儒新北21日電）新北市深坑大火惡臭擴散至雙北地區，位於火場對面的東南科大目前還沒開學，今天上午11時宣布職員提前離校。附近的深坑國小與深坑國中沒有學生身體不適，都開空調關門窗上課。

新北市政府消防局昨天下午2時許獲報，深坑區北深路3段141巷內、東南科大對面某電子產品製造公司倉儲地下室起火，延燒到同棟建築1至3樓，其中擺放不少藍芽耳機等內含鋰電池的3C產品，現場黑煙直竄，200名消防員到場灌救，晚間6時31分暫時撲滅火勢，今天則持續處理鋰電池復燃的殘火。

東南科大表示，由於出現異味，今天上午11時宣布職員離校，學生則是下週一才開學。

深坑國小代理校長楊鎮嘉告訴中央社記者，她昨天在學校待到晚間8時許，發現濃煙主要是往木柵方向飄，深坑反而沒什麼濃煙，但今天上午開始出現異味，因此校方立刻宣布啟動全校空調、關閉教室門窗，並暫停戶外課程與活動，讓孩子安心在室內上課。

楊鎮嘉說，學校口罩數量充足，只要孩子、家長或老師有需求就會發放；且今天全校上半天，孩子用餐完已離校，沒有孩子出現身體不適情形；接下來2天上課也會持續請孩子盡量待在室內、開空調上課。另外，如果學生家裡因為大火影響經濟狀況、需要協助者，可立即通報學校，校方將予以協助。

深坑國中校長李建英表示，她今天上午6時許在校門口有聞到一些異味，但開始上課後味道逐漸淡去，下午已沒什麼味道，目前校內教室窗戶都已關閉並開空調上課，暫時取消戶外課程與活動，沒有學生出現身體不適情形。（編輯：張銘坤）1130221