深坑大火、三重鄰損專案報告 議員不滿侯友宜未列席

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市議會臨時會今天進行深坑大火與三重鄰損案專案報告，由於市長侯友宜未列席，一度引發民進黨議員不滿，最後在主持議事的副議長陳鴻源緩頰下，才順利進行報告。

新北市議會臨時會今天召開大會並進行深坑大火與三重鄰損案專案報告，副市長朱惕之率局處首長列席，並由消防局長李清安、工務局長祝惠美進行報告，但在確認議事日程時，民進黨議員黃淑君針對侯友宜對兩起重大事件未親自到會報告表示不滿。

黃淑君質疑專案報告為何無需由侯友宜列席報告；民進黨議員廖宜琨說，程序委員會多方討論才確認今天的專案報告，這是針對民生問題，沒有政治問題，當初黨團認為由市長來報告最合適。

民進黨議員陳乃瑜表示，深坑大火造成的惡臭濃煙嚴重影響雙北市民，就只有新北市政府不當一回事，不僅資訊不明、民眾無所適從；答非所問轉移焦點及卸責甩鍋中央。侯友宜的雙倍奉還，根本就是雙倍斷線。

最後由主持議事的陳鴻源緩頰表示，認為就由專業的人來報告，確認議程並讓報告順利進行。

首先由李清安報告深坑大火案，他指出，2月20日發生電子公司地下倉儲火警，由於儲放不少內含鋰電池的3C產品，經消防人員長達20小時努力才撲滅火勢，起火原因仍待鑑定。

李清安表示，環保局儀器監測上的空氣指標都未超標，但在臭味上不符民眾期望，因此，環保局將把「異味」納入空氣品質惡化應變的SOP（標準作業程序）。

祝惠美報告三重鄰損案，她指出，三重區福隆路「玖長匯比壽」建案工地開挖地下室，2月27日下午因連續壁破洞造成湧水及附近建物傾斜，工地緊急灌水及撤離安置大樓住戶28戶86人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

祝惠美也說明，受影響大樓目前最大傾斜度為60分之1，結構是安全的，因此，截至昨天，已有16戶57人返家、持續安置10戶26人，另2戶3人依親。

她強調，已勒令停工及處罰承造、監造人新台幣9萬元，並預計於12日前在工地完成15支的止水樁，經受損戶確認將委由新北市土木技師公會進行建物損壞鑑定，工務局將依鑑定結果及修復費用協助住戶向建商求償。（編輯：李錫璋）1130305