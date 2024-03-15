侯友宜邀非綠營縣市長晚宴 倡攜手打詐捍衛食安

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市長侯友宜今晚邀宴非綠營縣市長，針對社會安全網、食安、治安交換意見；將共同捍衛食品安全、相互通報，並支持守護兒童7+1精進計畫，也強力打詐，遏阻詐騙案。

今天晚宴在板橋區某飯店舉行，無黨籍苗栗縣長鍾東錦、民眾黨籍新竹市長高虹安也出席。包括台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等人，直接從地下室出入，並未公開露面。大家在圓桌交換意見，會後並合影。

應邀與會的國民黨主席朱立倫，也是前任新北市長。他會前接受聯訪表示，除食安、社會安全網、治安、市政等議題，也將討論國民黨智庫所提財政劃分法等重要法案。

媒體詢問，總統蔡英文是否邀約朱立倫當面溝通，他回應，謝謝蔡總統在春節大年初一，打電話與他互道新年恭喜；以後有適當時機，一定可以見面溝通。

這是侯友宜參與2024總統大選敗選後，首度大規模作東邀約縣市首長聚會。市府幕僚說，今天有「基北北桃合作交流平台」市長層級會議，因此，趁機邀各縣市晚宴，盼共同發揮團結力量推動市政。會中14名縣市長交換意見與想法，分享執政經驗。

新聞局說，對蘇丹紅工業染料食安問題，大家達成共識，未來查獲違反食安案，將立即互相通報、聯繫，以掌握黃金時間；這次新北宣布學校營養午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉後，各縣市跟進，就是發揮團結的影響力。

至於重大兒虐案，侯友宜分享今天所達共識的「基北北桃7+1護童方案」，將強化社工的訪視與危險辨識能力，加強保母的訓練與考核，與「三方共訪機制」。各縣市首長也表支持護童精進方案。

對於治安議題，14縣市將攜手強力打詐，也盼立法院修法加重詐欺罪刑責。

市府說，今晚與會包括基隆市長謝國樑、蔣萬安、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、高虹安、鍾東錦、盧秀燕、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、連江縣長王忠銘。（編輯：張銘坤）1130315