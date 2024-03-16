朱立倫：國民黨拚市政、民進黨只想拚政治

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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）被視為國民黨下屆熱門總統人選的台中市長盧秀燕，被爆料今年將出訪美國，國民黨主席朱立倫今天受訪說，藍營縣市長昨天聚會，只希望把市政做好，民進黨想的都是拚政治。

朱立倫今天到雲林縣幫忙麥寮鄉長參選人許志豪和虎尾鎮長參選人林嘉弘輔選，並接受媒體聯訪，對於是否有與總統蔡英文見面，是否會認為現在見面時機太晚，直接與副總統賴清德見面較好？

對此朱立倫回應，會在合適的時間與蔡總統會面，他相信朝野的對談都是必要，未來國民黨、民進黨和民眾黨都能透過立法院黨團或是政黨之間的會談，做出福國利民的事。他更希望民進黨放下長期以來一黨獨大、惡意攻擊在野黨的心態，為台灣打拚。

民進黨立委昨天質疑遭立法院長韓國瑜沒收質詢權，朱立倫強調，自己曾擔任過立委，韓國瑜是依據議事規則，立委不是演藝人員要準點到場，而是必須隨時準備上場，「難道他們希望所有的官員在那邊等嗎？」

盧秀燕日前被爆料今年將出訪美國，對此朱立倫指出，藍營縣市長昨天齊聚討論市政議題，大家都希望把食安、社會安全網和治安工作做好，而民進黨想的都是拚政治、拚未來。

針對國民黨智庫調整，朱立倫說，國民黨智庫改革，將朝年輕化、輕量化，因為沒有辦法負擔這麼重的成本，希望外界資源可以一起合作，同時內造化跟立院國民黨團、各委員會的不分區立委都來擔任召集人，相信未來會讓國民黨的政策更務實。（編輯：郭諭儒）1130316