桃園棒球場可能趕不上開季 桃猿報備中職將視察

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（中央社記者楊啟芳台北8日電）中華職棒樂天桃猿隊主場桃園棒球場改善工程可能趕不上本季主場開幕戰，中職祕書長楊清瓏今天表示，確實收到桃猿球團報備時間上有點緊迫，下星期會去桃園球場視察。

桃園棒球場去年底開始進行優化改善工程，不過桃猿隊本季主場首戰在3月31日，距今只剩20多天，桃猿領隊川田喜則3日受訪時曾表示，因為下雨，工程進度有些落後，但主場開幕戰應該來得及。

不過，今天傳出桃園球場的優化工程趕不上開季，最快可能4月中桃猿隊才有辦法回到大本營，因此桃猿隊近期都在詢問其他北部場地，包括台北大巨蛋、天母棒球場、新莊棒球場等。若桃猿隊屆時成功「攻蛋」，本季中職6隊都將有大巨蛋主場賽事。

中職祕書長楊清瓏今天接受中央社記者訪問時表示，桃猿球團確實有跟聯盟談過，目前桃園球場的時間有點緊迫，「如果來不及，球團有來討論備案，聯盟已經收到這些訊息」。

體育署將於下週一（3月11日）去桃園棒球場視察，楊清瓏指出，聯盟也會一起去，再看視察結果如何，至於桃猿隊球團有什麼球場備案，是否有台北大巨蛋等，「這部分不方便透露，因為都還沒有確定」。

桃猿隊回應，根據桃園市政府的說法，桃園球場會在主場開幕戰前完工，不過球團目前確實有針對主場開幕戰比賽場地進行備案討論，以防桃園球場無法在開幕前完工。

桃猿隊指出，調整主場比賽場地並非球團能夠片面決定，正積極與市政府商討，若有進一步消息會再發布通知。（編輯：唐聲揚）1130308