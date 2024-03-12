桃園棒球場整修趕不上開季 初步影響樂天桃猿6主場賽事

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）距離中職球季開打不到3週，樂天桃園棒球場確定無法如期3月底使用，中華職業棒球大聯盟今天已經通知球團進行場地變更，初步影響31日至4月7日間6場桃園主場賽事。

中華職棒35年賽季將於30日開打，原訂31日樂天桃園棒球場首場比賽由樂天桃猿隊主場迎戰台鋼雄鷹隊，但桃園棒球場整修進度拖延，昨天場勘過後，中職會長蔡其昌表示，如期使用的難度很高，加上還要驗收、測試，最快可能要到開打後1個月才能使用。

聯盟今天發出公告，有關樂天桃園棒球場優化改善工程，經聯盟賽務部與球團多次勘查後，認為球場內部相關工程仍在進行中，且球場草皮生長狀況不佳。在樂天桃園棒球場完工後，市府與聯盟仍需進行球場相關安全檢測，並由主場球團辦理測試賽完備後得以使用，經勘查討論後，已確定無法如期於3月底使用。

聯盟提到，在確保球員比賽安全前提下，今天已通知桃猿球團進行球賽場地變更事宜，初步影響場次為3月31日、4月3至7日的6場賽事。有關場地變更備案，球團與聯盟均有密切聯繫，待聯盟收到球團申請後會立即啟動相關協助工作。

至於3月31日與台鋼雄鷹隊比賽是否確定改至新莊棒球場舉行，桃猿球團回應，「目前球場異動與否仍在評估中，與桃園市政府開會後會盡快做出決定，現在仍在備案討論階段。」（編輯：李亨山）1130312