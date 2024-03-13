桃市府指桃園球場工程未耽誤時間 尊重聯盟判斷

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）桃園棒球場優化工程未能如期完工，樂天桃猿6場主場受影響，桃園市副市長蘇俊賓今天表示，工程幾乎沒有耽誤一點時間，只是草皮長得不夠長，尊重聯盟判斷，會盡可能協助球團。

桃園棒球場去年12月中由桃園市政府統籌優化改善工程，不過經聯盟場勘後，確定6場桃猿主場更換場地。桃猿隊31日與台鋼雄鷹隊交手的賽事移至新莊棒球場舉行，4月3日、4日對戰味全龍隊的賽事移至天母棒球場，4月5、6、7日的比賽則改至台北大巨蛋與中信兄弟隊交手。

桃猿隊今天召開說明記者會，桃園市副市長蘇俊賓一起出席，他表示，「這段時間中央跟地方、中職與樂天球團密切配合，算是非常有成效，幾乎沒有耽誤一點時間，目標就是在3月底之前能夠順利竣工，包含外野座椅、燈光都有如期完成。」

不過蘇俊賓指出，可惜1、2月日照天數不夠，導致草長得還不夠長，並尊重聯盟、球團判斷，無法在3月底如期開幕，「市政府一定要當樂天球團、所有球迷的後盾，特別拜託台北市政府、新北市政府，雖然是不得不然，但可能也是個美麗的意外，可以創造更多不同的看球體驗。」

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去年11月底演唱會「火球祭」在桃園棒球場進行，之後才開始進行球場優化工程，去年12月底工程決標、今年1月11日正式動工。桃園市體育局長許彥輝說明，火球祭時就有考慮到這件事，有跟樂天球團算過時間，「球團表明今年能夠進行動工，而非延到明年，動工時都有取得共識。」

桃園市政府與樂天球團之間有OT合約，蘇俊賓表示，「過去1年多來，桃園市政府團隊與樂天桃猿球團相信是存在相當高的互信和善意，在合約精神下會盡可能協調、協助，讓球團專心發揮在經營、球迷服務，合約部分會盡快來盤點。」（編輯：張雅淨）1130313