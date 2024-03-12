周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王

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（中央社網站）中華職棒中信兄弟隊周思齊3月11日宣布，今年球季結束後將高掛球鞋引退。42歲的他在中職20年經歷過2次假球風波，曾被黑道「請」去聊天，儘管如此，他仍堅持不打放水球。他是現役最後一名出身自誠泰Cobras的球員，挺過球隊轉賣、假球案、失業等困境，披上黃衫軍戰袍後找到自己定位，成為穩定球迷、球員的力量。

我始終不願意配合，只要有機會上場就是全力打球。

周思齊 周思齊小檔案 生日：1981年10月26日

投打習慣：左投左打

學歷：輔仁大學

經歷：

誠泰太陽（2005~2007）、米迪亞暴龍（2008）、兄弟象（2009~2013）、中信兄弟（2014~2023）

2008、2009、2012、2020中職最佳10人獎

2012中職年度MVP 看更多 關閉 在2003年底替代役選秀會被誠泰太陽在第3輪挑中，2008年誠泰Cobras轉賣米迪亞暴龍，沒多久就爆出簽賭案。

周思齊在著作「周思齊的九局下半」談到，當時從球隊教練、管理到翻譯，都有簽賭集團的人混入其中，看著隊友一個個向下沉淪，他幾乎沒有一天可以安穩打球。「我始終不願意配合，只要有機會上場就是全力打球。」周思齊回憶，當時不願打假球的人彷彿是「害群之馬」，常被以「戰力調整」為由調度坐冷板凳。

看著觀眾席日漸空蕩，隊友配合演出低級失誤，周思齊夢想的職棒舞台變調。但棒球是他的最愛，他沒辦法做出對不起棒球的事，周思齊曾在演講時描述：「當時一邊是錢，一邊是槍，錢厚到我從來沒看過。」當黑道暴力脅迫與色誘打假球，不然就會被「處理」，他說：「那我不打了，請放過我，我想回家。」

2007年誠泰左外野手周思齊（後）在全壘打牆前跳接。（中央社檔案照片）

榮耀出現在我身上卻鴉雀無聲

「黑米事件」浮上檯面後，周思齊以證人身分赴地檢署應訊，仍被外界貼上標籤。即使司法最終還他清白，輿論仍難以平息，加上米迪亞暴龍因假球案被中職除名，整支球隊形同解散，領不到薪水，他曾壓力大到掉頭髮、胃潰瘍，身心都受到嚴重影響。

儘管如此，2008年周思齊仍以打擊率3成30、12次盜壘的成績，獲選為最佳十人外野手。他回憶當年頒獎典禮走紅毯時，別的球員都受到熱烈歡呼，輪到他走的時候，現場卻鴉雀無聲。

當天周思齊哽咽發表感言，談到從小棒球就是他的最愛，進入職棒是夢想的實現，在職業生涯的每一天，他都盡心盡力面對自己最愛的工作。周思齊嘆了一口氣，泛淚地說：「當很多的時候，外在條件不能選擇，也很難控制，我一直告訴自己要堅持，不管環境如何，每場比賽，我都是全力以赴。」

影片來源：hechunhei

周思齊強調：「今後我還是會秉持自己一貫的信念繼續努力，不會辜負任何支持我的球迷或是我的家人。」這一段自證自清與承諾，讓許多球迷既心疼又動容，「無論這世界如何變化，始終堅持自己的信仰。」後來也因此成為周思齊的應援曲歌詞。

從新三劍客到亞洲選球王

2008年底特別選秀會，從小是象迷的周思齊獲得兄弟第3輪指名，終於穿上夢寐以求的黃衫，隔年中職卻再度爆發假球案「黑象事件」，球隊一半以上球員涉賭遭禁賽。他與陳冠任、彭政閔扛起「新黃金三劍客」重任，2010年不僅全勤出賽120場，在牛象總冠軍賽第4戰，周思齊敲出3分砲擊垮興農牛反攻氣勢，這是他職棒生涯總冠軍戰首轟，兄弟象也以4勝0敗橫掃興農牛，拿下隊史第7座總冠軍，一步步走出黑暗期。

2010年中職兄弟象對興農牛第4場總冠軍賽，1局下兄弟打者周思齊（右2）擊出3分打點全壘打，接受隊員擊掌祝賀。（中央社檔案照片）

周思齊在2012年3度榮獲單月MVP，並獲得年度MVP肯定，是中職史上首位獲選年度最有價值球員的外野手。2013年他入選WBC世界棒球經典賽代表隊，複賽面對日本時，從對方王牌投手田中將大手中擊出超前安打，燃起台灣的贏球希望，獲封「亞洲選球王」。

影片來源：Baseball Life

周思齊走過荊棘之路，至今在中職19個球季累計出賽1738場，敲出1801支安打、144支全壘打、947分打點、生涯打擊率高達3成07，累積98次盜壘成功，僅差2次盜壘就能達成「千安、百轟、百盜」里程碑。

棒球知識搬運工

正因為經歷過假球案、無球可打的日子，周思齊擔任球員工會理事長期間積極為選手發聲，致力改善基層棒球發展、勞資團體協商及退役球員照顧。他也是中職首位成立個人獎學金的球員，期盼「球芽基金」能培育更多人才，透過教育改善台灣職棒環境。

周思齊對棒球的熱情不限於球場上，更在學術理論知識中，他2019年考上國立台灣師範大學台灣史研究所，以1920年代花蓮原住民組成的能高團棒球隊為研究主題。對於這樣的「斜槓」，周思齊說，他只是換一個角度看棒球、研究棒球。他也自詡為「棒球知識的搬運工」，2022年與許峰賓合著「圖解跑壘學全書」，今年2月出版「棒球場的歷史與養護入門全書」，計畫總共要出20本棒球工具書，用不同身分持續為台灣棒球貢獻心力。（編輯：趙敏雅、翁堃耀）1130312