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周思齊今年球季結束引退15日記者會 走過中職20年獲封亞洲選球王
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周思齊今年球季結束引退15日記者會 走過中職20年獲封亞洲選球王[影]

2024/3/11 20:46（3/11 21:30 更新）
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中職中信兄弟野手周思齊今年球季結束後，高掛球鞋引退。（中央社檔案照片）
中職中信兄弟野手周思齊今年球季結束後，高掛球鞋引退。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北11日電）中職中信兄弟42歲野手周思齊確定今年為球員生涯最後一年，在今年球季結束後，將褪下黃金戰袍，高掛球鞋光榮引退，兄弟隊將於15日替周思齊舉行宣布引退記者會。

兄弟隊今天發布新聞稿宣布周思齊今年球季結束將引退，42歲的周思齊是教練團眼中生活自律且表現穩定的選手，截至目前，中職生涯19個球季，累積1738場出賽，擊出1801支安打、144支全壘打、947分打點、生涯打擊率高達3成07，同時累積98次盜壘成功，僅差2次盜壘就能成為中職生涯「千安、百轟、百盜」的新成員。

影片來源：CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道

周思齊2003年底透過聯盟替代役代訓選秀會加入中職，並於2005年迎來職棒生涯首個賽季，2008年首度入選明星賽陣容，並在同年底經由特別選秀會，轉披兄弟象隊戰袍。他在2012年個人3度包辦單月MVP獎項，並在球季結束後，獲得年度MVP肯定。

周思齊在2013年初入選WBC世界棒球經典賽台灣代表隊，在面對日本的比賽，從日本隊王牌投手田中將大手中擊出關鍵超前安打，燃起台灣隊的贏球希望，並在賽事結束後獲得「亞洲選球王」的封號。

2013年WBC世界棒球經典賽，周思齊從日本隊投手田中將大手中擊出超前安打。影片來源：Baseball Life

近年來周思齊逐漸轉以球隊老大哥的身分傳承經驗給年輕球員，但仍能在關鍵時刻挺身而出，帶領團隊面對挑戰，個人也在2020年創下最年長達成單季22支全壘打的紀錄，並幫助球隊在2021年及2022年拿下2連霸。

2021年總冠軍賽第二場，周思齊轟出三分砲。影片來源：CPBL 中華職棒

不僅在場上發光發熱，周思齊近年來更是集結眾多球星影響力，關懷基層棒球教育，積極參與相關棒球文化與傳承議題，在2018至2021年間，也肩負起球員工會理事長的重任，為台灣的職業棒球環境盡一份心力。

今年春訓周思齊即在球鞋上寫下The Last Together、The Last Dance，象徵今年球季是周思齊職棒生涯的最後一年。

周思齊邀請這20年陪伴他的老朋友們在最後一年陪他一起「最後一齊」，為20年職棒生涯畫下完美的結尾。

中信兄弟球團尊重周思齊的選擇與生涯規劃，有關於周思齊卸下戰袍的下一步，由於目前周思齊仍專注備戰新球季的到來，球團將在球季結束後，與周思齊做進一步討論，等待討論明確後再一併對外公布。（編輯：張雅淨）1130311

2013年世界棒球經典賽首輪賽，4局下，台灣打者周思齊在關鍵時刻揮出安打建功，台灣終場擊敗荷蘭。（中央社檔案照片）
2013年世界棒球經典賽首輪賽，4局下，台灣打者周思齊在關鍵時刻揮出安打建功，台灣終場擊敗荷蘭。（中央社檔案照片）
2009年中職棒獅象總冠軍第5戰，陳冠任10局下擊出再見安打，周思齊（左）跑回本壘搶下致勝分。（中央社檔案照片）
2009年中職棒獅象總冠軍第5戰，陳冠任10局下擊出再見安打，周思齊（左）跑回本壘搶下致勝分。（中央社檔案照片）
2021年中職總冠軍賽中信兄弟隊與統一獅隊爭霸，第2戰兄弟隊首局靠著周思齊（前中）3分砲帶起球隊士氣，改寫隊史總冠軍賽最年長開轟紀錄。（中央社檔案照片）
2021年中職總冠軍賽中信兄弟隊與統一獅隊爭霸，第2戰兄弟隊首局靠著周思齊（前中）3分砲帶起球隊士氣，改寫隊史總冠軍賽最年長開轟紀錄。（中央社檔案照片）
#中信兄弟
#中職
#周思齊
#引退
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