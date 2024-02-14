潘威倫球員生涯最後1年 盼150勝達陣堆高「嘟嘟障礙」

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（中央社記者謝靜雯台南14日電）中職統一獅隊今天舉行開訓典禮，將是41歲投手「嘟嘟」潘威倫球員生涯最後1年，領隊蘇泰安表示，目前球團希望安排潘威倫先發出賽，完成150勝里程碑、留下傳奇和完美的篇章。

統一獅隊41歲投手潘威倫是中職多項投手紀錄保持人，今天獅隊在台南市立棒球場舉行開訓典禮，領隊蘇泰安透露，目前合約雖還在溝通中，也有討論教練合約的想法，唯一確定的是今年球季將是潘威倫球員生涯最後1年。

獅隊總教練林岳平表示，今年是潘威倫球員生涯最後1年，教練團安排讓他朝先發角色準備，也可能是單場的第2號先發，今年球季單周5連戰很多，要準備比較多的先發投手輪值，將先看潘威倫能否調整在官辦熱身賽先發。

潘威倫目前中職生涯累積148勝、為史上最多勝投手，現役投手勝投第2多為中信兄弟鄭凱文的76勝；潘威倫去年球季一軍4場出賽（1場先發），沒有勝場、吞下1敗，蘇泰安表示，再2勝就可以達到150勝里程碑，期待潘威倫在退休前可以堆高「嘟嘟障礙」、留下傳奇。

潘威倫僅表示，目前合約狀況還沒確定，但當球員身分1天就會奮鬥1天，目前春訓調整狀況還不錯，他也在開季心願卡上寫「破150勝投」，他表示150勝當然是目標，現階段全力備戰、全力以赴。

獅隊今年球季也打算在台北大巨蛋安排主場賽事，潘威倫表示，大巨蛋是台灣的新球場，作為球員當然會有期待，但能不能在大巨蛋登板還是要看球隊規劃。（編輯：龍柏安）1130214