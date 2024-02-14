胡智爲苦笑進防護室次數新高 20日動手肘清創手術

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（中央社記者謝靜雯台南14日電）中職統一獅隊投手胡智爲預計20日動手肘清創手術、上半季將脫隊，他直言去年近防護室次數比過去生涯累計次數多，由於狀況反覆決定動刀處理，未來球季還很長、希望健康回歸。

胡智爲原是統一獅隊先發投手輪值人選，總教練林岳平透露，農曆年前牛棚練投時，胡智爲表現不如預期、手肘發炎，安排檢查後確定20日要動手肘清創手術，手肘關節處有一些軟骨游離子，不穩定性比較高，確定動刀後應該上半季會脫離戰線。

對於動刀胡智爲抱持正面態度，他也轉述醫生說法，骨刺是投手的宿命，保養再好都有可能會遇到，人生第1次動手部手術，遇到了就好好面對、處理、正面看待，他笑說沒有覺得很恐怖，反而希望馬上動刀、快點恢復，才能快點回到場上。

胡智爲表示，手肘骨刺高中時期就有，動不動刀只是時間上的問題，2022年底手也有點狀況，當時採保守治療，但近期發作次數越來越頻繁，去年底也有注射高濃度血小板血漿（PRP）治療。

胡智爲苦笑說打球生涯以來，去年進防護室的次數比前10年生涯總和還多，現在的狀況可能丟一天要休超過10天，前一次丟球是1日，但到現在還有發炎狀況，不想持續這個狀態才決定動刀處理。

對於手術的範圍，胡智爲透露，手肘骨刺、碎骨、軟骨可能都有，但詳細狀況要等開刀才會知道，未來的球季還很長，也查了很多開刀後的復健資訊，配合專業的復健規劃，希望趕在下半季回歸，健康回到場上，未來每年都是完整球季最重要。（編輯：龍柏安）1130214