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鄭澔被餅總戲稱場上變另外一個人 修正缺失拚一軍

2024/3/23 19:31（3/23 19:41 更新）
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中華職棒統一獅隊投手鄭澔為開季一軍觀察名單，他23日受訪時表示，在官辦熱身賽開打前看到自己有在名單中，感覺有機會拚開季一軍，也希望可以拿出表現、把握機會。中央社記者謝靜雯攝 113年3月23日
中華職棒統一獅隊投手鄭澔為開季一軍觀察名單，他23日受訪時表示，在官辦熱身賽開打前看到自己有在名單中，感覺有機會拚開季一軍，也希望可以拿出表現、把握機會。中央社記者謝靜雯攝 113年3月23日
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）統一獅隊投手鄭澔為開季一軍觀察名單，昨天官辦熱身賽投0.2局無失分，但被總教練林岳平戲稱上場變成另外一個人，鄭澔解釋太想出力造成反效果需要修正，目標開季一軍、常駐一軍。

中職統一獅隊官辦熱身賽帶上近兩年選進的新秀包括投手鄭澔、辛俊昇、尹柏淮為觀察名單，鄭澔為獅隊去年第7輪選進投手，目前還沒有一軍例行賽出賽紀錄，官辦熱身賽今天賽前3場後援出賽，投3.2局失1分、防禦率2.45，有1次中繼成功。

鄭澔表示，官辦熱身賽開打前看到自己有在名單中，感覺有機會拚開季一軍，也希望可以拿出表現、把握機會。

秋訓和春訓的加強方向，鄭澔在體能方面特別下功夫，其他訓練則大同小異，主要是更了解身體狀態和調整方式，也希望可以把投球局數拉長，讓教練團更好使用。

獅隊昨天官辦熱身賽與中信兄弟交手，鄭澔4局下1人出局後接手中繼，先投出四壞保送，接著讓打者敲出內野高飛球出局後，又投出四壞保送，接著讓許基宏敲出右外野方向高飛球出局、沒有失分。

退場後轉播畫面拍到總教練「餅總」林岳平在場下與鄭澔講話，鄭澔表示，林岳平是先問他會不會緊張，他回答不會，接著又問他為什麼賽前狀況不錯，上了場就變成另外一個人。

鄭澔解釋，上場真的沒有緊張，但可能太想要催球速、太過出力，刻意要追求投球位置，身體太僵硬反而沒辦法發揮， 林岳平也有提醒賽後要再看一下轉播修正不好的地方；鄭澔目標拚本季開季一軍，也希望把握機會可以常駐一軍。（編輯：陳政偉）1130323

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