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洋投羅昂繳出6局好投 獅隊開季3連勝

2024/4/4 21:19（4/4 22:20 更新）
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中華職棒統一獅隊3日例行賽輕取富邦悍將隊，4日繼續作客新莊棒球場迎戰悍將，選擇派出洋投羅昂（Logan Ondrusek）先發上陣。中央社記者吳家昇攝 113年4月4日
中華職棒統一獅隊3日例行賽輕取富邦悍將隊，4日繼續作客新莊棒球場迎戰悍將，選擇派出洋投羅昂（Logan Ondrusek）先發上陣。中央社記者吳家昇攝 113年4月4日
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（中央社記者陳容琛新北4日電）靠著洋投羅昂主投6局僅失1分，中職統一獅今天以2比1擊敗富邦悍將，取得開季3連勝。羅昂形容，有點像是重新開始，也很開心幫助球隊奪勝。

獅隊洋投羅昂（Logan Ondrusek）去年7月先發不慎造成右手指撕扯性骨折，經過復健後仍趕不上最後的洋將大限名單，不過獅隊球團肯定羅昂的貢獻，因此在去年8月主動遞出合約，雙方也達成共識，讓羅昂早已確定今年回鍋。

睽違8個月再度登上中職一軍舞台，羅昂今天對上悍將掛帥先發，僅用66球即繳出6局失1分好投，幫助獅隊取得開季3連勝。羅昂表示，有點像是重新開始的感覺，「很開心投球拿出好的表現，隊友也展現很棒的守備，甚至幫我打了一些分數。」

羅昂自評，體能狀況沒有問題，很多局的用球數也都很精簡，可惜第6局出現亂流掉分。在完成先發任務後，他抱著信任牛棚的想法，才沒有選擇續投，「但下次出賽我會想辦法把局數投得更長。」

獅隊隊長陳傑憲認為，羅昂此役投得很好，不僅有辦法控制好分數，還讓球隊處於舒服狀態下。而獅隊總教練林岳平提到，羅昂在熱身賽投起來感覺沒有那麼自在，然而今天好球率很高，甚至製造很多雙殺。

提前1年與羅昂洽談合約，如今也得到回報，林岳平指出，其實羅昂在這兩季投得很理想，只是都因為受傷提早休息，「否則他在中職的壓制力還是很足夠，所以希望他今年繼續幫我們打拚。」

另一場樂天桃猿在主場迎戰味全龍，5局下打線大爆發，在捕手張閔勛扛出全壘打的帶領下，單局灌進4分，一舉逆轉戰局，最後以4比3險勝龍隊，終止開季2連敗。（編輯：李亨山）1130404

中華職棒富邦悍將隊4日晚間繼續在主場新莊棒球場對決統一獅隊，終場獅隊以2比1擊敗悍將，雙方近3場對戰都由獅隊拿下勝利。圖為賽後統一獅球員擊掌慶祝。中央社記者吳家昇攝 113年4月4日
中華職棒富邦悍將隊4日晚間繼續在主場新莊棒球場對決統一獅隊，終場獅隊以2比1擊敗悍將，雙方近3場對戰都由獅隊拿下勝利。圖為賽後統一獅球員擊掌慶祝。中央社記者吳家昇攝 113年4月4日
中華職棒統一獅隊4日繼續作客新莊棒球場對決富邦悍將隊，獅隊林佳緯5局敲出一壘安打帶1分打點，助隊得分。中央社記者吳家昇攝 113年4月4日
中華職棒統一獅隊4日繼續作客新莊棒球場對決富邦悍將隊，獅隊林佳緯5局敲出一壘安打帶1分打點，助隊得分。中央社記者吳家昇攝 113年4月4日
中華職棒統一獅隊黃勇傳（左）4日在新莊棒球場迎戰富邦悍將隊，6局上敲出二壘方向內壘安打、帶1分打點，助隊擴大領先。中央社記者吳家昇攝 113年4月4日
中華職棒統一獅隊黃勇傳（左）4日在新莊棒球場迎戰富邦悍將隊，6局上敲出二壘方向內壘安打、帶1分打點，助隊擴大領先。中央社記者吳家昇攝 113年4月4日
中華職棒富邦悍將隊4日繼續在主場新莊棒球場迎戰來訪的統一獅隊，悍將洋投戈威士（Keyvius Nathaniel Sampson）先發登板。中央社記者吳家昇攝 113年4月4日
中華職棒富邦悍將隊4日繼續在主場新莊棒球場迎戰來訪的統一獅隊，悍將洋投戈威士（Keyvius Nathaniel Sampson）先發登板。中央社記者吳家昇攝 113年4月4日
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