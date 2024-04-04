獅隊陳傑憲關鍵助殺 洋投羅昂放話犒賞隊友妙傳

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（中央社記者陳容琛新北4日電）統一獅今天以2比1擊敗富邦悍將，隊長陳傑憲7局下的助殺成為關鍵，而有驚無險取得本季首勝的獅隊洋投羅昂，也輕拍陳傑憲的頭以示鼓勵，還放話會請客犒賞隊友的「妙傳」。

僅帶1分領先的獅隊，7局下換上洋投裴瑞茲（Hector Perez）登板，沒想到卻開啟悍將的攻勢，甚至一度被攻佔滿壘。

不過李宗賢擊出中外野飛球出局後，獅隊隊長陳傑憲精準回傳本壘，與捕手林岱安聯手擋下悍將的追平分，成為勝負的分水嶺。

陳傑憲賽後接受媒體聯訪時透露，當下提醒學弟林佳緯，只要有機會助殺本壘，就大膽去做不要猶豫，「殊不知打到我這邊，剛好有這個機會助殺，感謝自己用好的守備，為球隊做出貢獻。」

他也提到，早已準備好接球傳往本壘，很開心得到好的結果，並提升球隊氣勢，「不一定要靠安打或全壘打。」

眼看勝投差點飛掉，在場下看著陳傑憲完成精彩守備的羅昂（Logan Ondrusek），最後也順利進帳本季首勝，他笑說有稍微拍了一下陳傑憲的頭，只是很可惜沒有在攝影機前被大家看見，「不管買一些吃的、喝的，之後一定會犒賞他。」而陳傑憲則許願，希望羅昂請全隊喝飲料。

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獅隊總教練林岳平則評價，陳傑憲的助殺相當關鍵，「打出去確實感覺有機會（助殺），因為傑憲是往前傳球，加上他過往助殺能力相當理想，在完全沒有miss的情況下，擋住本壘得分。」

此役對戰昔日戰友戈威士（Keyvius Sampson），陳傑憲笑說，兩人的關係很好，在場上真的很想笑，「他今天的直球、變化球配得很好，沒有這麼好掌握，身為對手很苦惱。」期許自己在下一次對決突破，陳傑憲並打趣表示：「希望他在悍將愈來愈好，但不要是對我們的時候。」（編輯：龍柏安）1130404