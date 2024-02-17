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陳傑憲、蘇智傑原不熟 乘高鐵搭起友誼橋樑

2024/2/17 17:33
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（中央社記者楊啟芳台北17日電）中職統一獅隊球星蘇智傑、陳傑憲同是在2016年選秀進球隊，不過他們透露其實是在2021年高鐵上才第1次深聊，且一聊就是整路、完全沒有用手機，也因這次契機成了好朋友。

中職2016年季中選秀，獅隊前2指名分別為蘇智傑、陳傑憲，兩人近年也是獅隊外野的中流砥柱，因為帥氣外表、堅強實力，與林安可一起被稱為「外野3帥」、「外野3鬼」。

不過蘇智傑、陳傑憲今天一起出席活動時透露，同梯且同齡的他們其實一開始並不熟。陳傑憲笑說：「我是屬於外向型的，智傑都是默默認真，一個班上很會亂的學生怎麼會去鬧一個很乖的班長，殊不知過了幾年深聊之後才發現，其實智傑放很開。」

蘇智傑承認，一開始與陳傑憲不是同一個朋友圈，剛進職棒時沒有很熟，不過他說：「傑憲在球場上非常有熱情，會被他的熱情感染。」蘇智傑並透露，兩人其實是一起搭北上高鐵去職棒工會的會議時，在搭車過程中深聊才變好友。

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陳傑憲表示，那時兩人在工會都還是理監事，也因一週只有1天休假還要北上開會，老被老婆罵，「所以那時候們在高鐵上很有氣勢地在討論要辭職，結果開會回來我就變理事長、他變副理事長了。」

雖然最後結果與想像不同，不過陳傑憲表示，2人那次在高鐵上全程沒有滑手機，一路聊天、分享想法，話題從工會到買房都有，也是透過這個契機而變成好朋友。（編輯：龍柏安）1130217

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