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獅隊大巨蛋票價3月底公布 正洽談外籍啦啦隊

2024/3/10 17:21
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（中央社記者楊啟芳台北10日電）中職目前本季有30場在台北大巨蛋舉行的例行賽，其中統一獅隊有4場主場賽事，獅隊領隊蘇泰安今天表示，大巨蛋票價預計3月底出爐；另外獅隊也正在洽談其他外籍啦啦隊女孩。

目前為止中職6隊中，除了樂天桃猿的5支球隊今年都會在台北大巨蛋舉辦比賽，其中開幕戰3月30日就將在大巨蛋舉行，由味全龍隊擔任主場與樂天桃猿隊交手，將成中職例行賽使用的第19座球場。

中職今年下半季開幕週，統一獅隊從7月5日至7日在台北大巨蛋安排3連戰，對手為中信兄弟隊，另外獅隊於9月28日在大巨蛋擔任主場對上台鋼雄鷹隊，本季獅隊在大巨蛋共有4場主場比賽。

對於今年球季的票價，獅隊領隊蘇泰安今天表示，「大巨蛋的主場票價還在訂定中，約3月底前會確認，另外其他的主場票價原則上仍和以往一樣，有主題活動時才會有些許調整。」

另外，獅隊今天舉行啦啦隊UniGirls新球季售票發表會，公布2名日籍新成員Chihiro、Nozomi，不過中職啦啦隊去年從李多慧開始吹起「韓風」，據傳UniGirls今年也有望再加入其他外籍成員，目前仍在洽談。（編輯：張雅淨）1130310

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