林昀儒為悍將開球 獅領隊蘇泰安化身粉絲

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（中央社記者陳容琛新北3日電）台灣「桌球一哥」林昀儒今天為中職富邦悍將開球，沒想到對手統一獅的領隊蘇泰安開啟「追星模式」，笑意藏不住地與林昀儒要簽名、合照。

在2021年的東京奧運後，林昀儒就曾到場為悍將開球，睽違3年再度擔任開球嘉賓，他透露心情上比較不緊張外，更為上次投出「挖地瓜」雪恥，「上次印象太過深刻，所以今天早上還有找朋友丟幾球，抓一下感覺，我覺得這次就投得非常好。」

近期林昀儒表現亮眼，除了在世界桌球團體錦標賽扛起一哥重任，與老將莊智淵、19歲小將高承睿攜手摘下平隊史紀錄的銅牌，日前又在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站挺進男單4強，目前暫居世界排名第6，並有望再度踏上奧運殿堂。

林昀儒透露，最近的比賽很多，從中找到一些感覺，尤其進步最多的地方在於針對缺點的調整能力，「接下來的比賽非常多，每戰也都很重要，先專注把這些比賽打好，才會往巴黎奧運目標去想。」他指出，第2次站上奧運舞台，不想給自己太多壓力，當作第一次的想法征戰。

林昀儒預計下週與搭檔陳思羽啟程捷克，參加巴黎奧運混雙資格賽，在男、女團皆取得奧運資格的情況下，力拚滿額席次，他自認這陣子狀況還不錯，彼此也盡量安排在同一個地方訓練，因此默契、戰術愈來愈熟練。

有趣的是，林昀儒今天現身為悍將開球，卻讓對手統一獅的領隊蘇泰安非常興奮，兩人除了合照外，林昀儒也在蘇泰安的實戰球拍簽名。平常就有打桌球的蘇泰安笑說，從林昀儒12、13歲就開始關注，今天首次見到本人，「有種追星的感覺。」（編輯：李亨山）1130403