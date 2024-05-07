林昀儒陳思羽獲巴黎奧運混雙門票 台灣桌球5項目皆出賽

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）國際桌球總會（ITTF）今天公布最新世界排名，混雙世界排名第5的林昀儒與陳思羽確定取得巴黎奧運參賽資格，代表台灣隊在這次奧運取得滿額席次。

台灣男、女團在今年2月世界桌球團體錦標賽取得巴黎奧運團體參賽資格，就差混雙席次，而台灣桌球代表隊上屆東京奧運曾靠著混雙林昀儒、鄭怡靜進帳銅牌，也是桌球隊唯一一面獎牌。

巴黎奧運桌球混雙項目，包括主辦國法國在內，將有16組好手參賽，透過先前的各洲資格賽以及4月奧運資格賽，已有9組好手出線，因2023年亞錦賽混雙冠軍、中國組合林高遠與王藝迪放棄資格，名額也分配至奧運排名，從原本5組增至6組可獲得門票。

ITTF今天公布最新世界排名，加上東道主那席，也讓剩餘7組奧運混雙組合底定。林昀儒這次混雙改搭陳思羽，2人靠著世界排名第5，順利取得奧運席次，林昀儒將挑戰連2屆奧運登上頒獎台。

台灣桌球代表隊這次在奧運男女單打、團體、混雙5個項目都不缺席，總教練吳文嘉接受中央社訪問時表示，林昀儒、陳思羽後續將持續爭取積分，希望能在奧運獲得更佳種子排名，至於奧運男、女團體參賽名單以及單打人選，將在6月中世界排名出爐後拍板定案。

另外，世界排名第1、2屆世錦賽冠軍的中國組合王楚欽與孫穎莎也將參賽，ITTF官網報導點名，中國組合將面臨來自同樣入選奧運名單的韓國組合林鐘勳與申裕斌、日本組合張本智和與早田希娜挑戰。

其他今天公布的參賽名單包括羅馬尼亞選手尤尼斯古（Ovidiu Ionescu）與斯佐科斯（Bernadette Szocs）、匈牙利組合杜拉（Dora Madarasz）與埃切基（Nandor Ecseki），而法國組合A．李布隆（Alexis Lebrun）與袁嘉楠將代表東道主出賽。（編輯：李亨山）1130507