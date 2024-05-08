林昱堂全大運跳遠7公尺78摘金 期待巴黎奧運對決世界級選手

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（中央社記者黎建忠台中8日電）台灣男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂今天在全大運代表地主台體大，以7公尺78摘下金牌，賽後他笑說：「沒這麼早起比賽過。」

林昱堂在去年亞洲田徑錦標賽以8公尺40的成績摘金、打破全國紀錄，還達到巴黎奧運參賽標準。這次首度代表台體大參加全大運，只不過賽程安排在早上9點15開始，且參賽人數多達36人，所有選手比完已是中午12時。

林昱堂表示，以往國際賽跳遠都排在下午甚至晚上舉行，「但今天我不到7點就起床，整個身體肌肉都還沒醒，所以狀況不是太好。」

上週林昱堂首次在高等級的鑽石聯賽登場，跳出7公尺63、第8名作收，回台短暫休息後就參加全大運。

林昱堂表示，去鑽石聯賽時發現了一些問題，就用這次全大運來修正看看，現在因為要調整步點，助跑時的速度不太能灌進起跳的感覺。

談到接下來計畫，林昱堂透露5月中會去參加A級賽事的東京大獎賽，接著回台參加6月初的台灣田徑公開賽，到奧運前還會再安排1場賽事做最後衝刺。

林昱堂說：「距離奧運還有2個月，需要維持訓練強度及比賽感覺，又要小心不能讓舊傷復發，現在也越來越期待巴黎奧運，可以在田徑場上跟世界上最強的選手對抗。」（編輯：龍柏安）1130508

跳遠好手林昱堂（前）8日代表台灣體大在113年全大運公開男生組田徑跳遠決賽出賽，以7公尺78的成績順利收下一面金牌。中央社記者王騰毅攝 113年5月8日