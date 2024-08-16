巴黎奧運自創袋鼠舞 澳洲霹靂舞者：網路負評令人崩潰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨16日綜合外電報導）澳洲霹靂舞者甘恩（Rachael Gunn）以獨創的「袋鼠舞」在巴黎奧運創下3戰全零分紀錄，負評四起，她今天在社群媒體表示網路的攻訐謾罵「非常令人崩潰」。

法新社報導，36歲綽號「雷射槍」（Raygun）的甘恩是雪梨一所大學講師，她在巴黎奧運3回合對決都掛零，有人被她的袋鼠舞逗樂，但也有許多人嗤之以鼻。

甘恩今天在個人Instagram帳號發布一支在布魯塞爾街頭錄製的影片，她感謝支持她的人，很高興能為他們帶來一些歡樂，但也表示「不明白會招致這麼多仇恨，坦白說非常令人崩潰」。

她說：「我參加奧運也從中獲得樂趣，我確實非常認真看待此事，為了備戰奧運，我竭盡全力，全力以赴。真的。」

甘恩身穿繡有澳洲國家標誌的綠色運動服，在奧運賽場上模仿袋鼠的動作，在世界各地遭到嘲諷和模仿，就連美國知名脫口秀主持人吉米法隆（Jimmy Fallon）也在節目中調侃，網路攻擊也排山倒海而來。

請願網站Change.org一份質疑甘恩如何取得出賽代表權、要求她公開道歉的請願書，獲得數萬網友連署。澳洲奧林匹克委員會（AOC）抨擊這份請願書「具誤導性與霸凌意涵」後，這份請願書已在今天從平台撤除。

甘恩在影片中說：「關於各種指控和不實資訊，我希望所有人去看看最近澳洲奧會發布的聲明。」

不過甘恩也獲得包括澳洲奧運選手在內等許多人聲援，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanes）本週也稱許甘恩「勇於嘗試」。

2028年洛杉磯奧運將不會設立霹靂舞項目。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）1130816