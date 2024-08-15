新北辦奧運選手感恩茶會 侯友宜讚林郁婷運動家精神

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市府今天下午舉辦茶會感謝奧運選手成為台灣的驕傲，市長侯友宜說，拳擊金牌林郁婷有教練一路相陪，用包容的心情，以金牌證明自己，以拳擊打敗一切，充分展現運動家精神。

新北市體育局感謝市民在巴黎奧運期間為選手加油，今天下午於市政府1樓舉辦「台灣驕傲、新北榮耀」奧運選手簽名會。稍早，在市府33樓景觀餐廳舉辦感恩茶會。

與會的奧運選手包括拳擊金牌女將林郁婷、「柔道女王」連珍羚、體操丁華恬、跆拳道羅嘉翎、射箭雷千瑩、湯智鈞、戴宇軒等人。

侯友宜致詞時表示，以鞠躬感謝代表台灣參加奧運比賽的選手與教練。他並細數每一場比賽都有觀賞加油，也敘述射箭、體操、跆拳道、拳擊的競賽過程，大家奮戰不懈，並說「我以各位為榮」。

侯友宜說，站在台上就是了不起的成就，也是一輩子的榮耀，以超過10年的歲月只為了競賽場上的3分鐘。

他稱讚選手與教練都很了不起，即使沒有得牌也令人感動，不管如何，大家都是在享受比賽的過程，可以2028再戰洛杉磯奧運。

在拳擊比賽的金牌門票賽、金牌戰，體育局在當天凌晨都舉辦直播加油應援團，侯友宜說，當時市民的心情與選手比賽同步。奪金的過程，牽動國人的心情，凝聚團結並且愛國的力量，這是「新北之光、台灣的驕傲」。

侯友宜說，面對外界惡意的抹黑，林郁婷以穩定、包容面對、教練曾自強一路相陪，不畏外界的風雨，以拳擊金牌證明自己，以拳擊打敗一切，這是保持運動家的精神。

侯友宜還分別致贈紀念毛巾給選手，並穿著T恤讓選手、教練簽名紀念，宣稱自己是選手的頭號粉絲。（編輯：李錫璋）1130815

新北市政府15日下午舉辦奧運選手感恩茶會，市長侯友宜（右）出席與會，化身金牌拳擊女將林郁婷（左）的頭號粉絲，在茶會中第一個邀請她在衣服上簽名留念。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年8月15日