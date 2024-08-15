巴黎奧運霹靂舞者獨創袋鼠舞引負評 澳洲奧委會力挺
2024/8/15 21:24（8/15 21:39 更新）
（中央社雪梨15日綜合外電報導）在巴黎奧運，澳洲霹靂舞者瑞根（Rachael Gunn）獨創的袋鼠舞引發負評，澳洲奧林匹克委員會今天力挺選手，稱網友連署要求瑞根道歉的請願書「令人惱怒、具誤導性與霸凌意涵」。
法新社報導，36歲綽號「雷射槍」（Raygun）的瑞根據說因為她在奧運霹靂舞項目舞技平平引發關注，網友更是罵聲連連。接著一連串未經查證的報導開始質疑，瑞根究竟如何取得出賽代表權。
針對請願網站Change.org一份獲4萬7000名網友連署要求瑞根公開道歉、稱她比賽表現和行為「不道德」的請願書，澳洲奧委會（AOC）出面反擊。
澳洲奧委會抨擊這份請願書「令人惱怒、具誤導性與霸凌意涵」，要求立刻撤掉。
澳洲奧委會發布聲明說：「澳洲奧運代表團成員都經由獨立、透明的資格選拔和提名過程選出，這份請願書充滿大量謊言，企圖引起對這名運動員的仇恨。」
瑞根模仿袋鼠動作的舞步和她身穿澳洲代表色綠色與金色、略顯過時的運動服，在世界各地遭到嘲諷和模仿，就連美國知名脫口秀主持人吉米法隆（Jimmy Fallon）也曾拿她開玩笑。（譯者：陳怡君/核稿：洪啟原）1130815
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