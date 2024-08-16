本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 國際
巴黎奧運
奧運巡禮
新聞專題
奧運巡禮4/43
首頁 / 國際

從冷漠到全民沸騰 巴黎奧運大獲成功扳回形象

2024/8/16 07:46（8/16 08:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
巴黎奧運大獲成功，被外媒盛讚「得金牌」。瘋奧運的不只遊客，奧運開幕式在法國的收視率也打破歷史紀錄，各區政府設立的球迷區與運動館都迎來大量本地與外國遊客。圖為巴黎市政府前的奧運體驗區。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年8月16日
巴黎奧運大獲成功，被外媒盛讚「得金牌」。瘋奧運的不只遊客，奧運開幕式在法國的收視率也打破歷史紀錄，各區政府設立的球迷區與運動館都迎來大量本地與外國遊客。圖為巴黎市政府前的奧運體驗區。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年8月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎15日專電）先前遭各界唱衰的巴黎奧運大獲成功，被外媒盛讚「得金牌」，為法國帶來許多正面的附加效果，不僅國際經濟吸引力和觀光形象提升，連法國人都意外發現，自己因為奧運而變得更團結、友善了。

巴黎奧運落幕，媒體和輿論開始檢視奧運帶來的效應與評價。奧運開始前，法國因社會衝突、政治動盪，以及對政府執行能力的質疑，讓唱衰聲浪高漲，對順利舉辦幾乎不抱期待。

巴黎奧運在許多方面都被視為高風險賭注，包括史上首次的水上開幕式，以及封閉多處市中心區域交通道路，並把古蹟作為場館等。

然而從令人驚豔的奧運開幕式，到美麗的場館和設計，以及順暢的大眾交通和維安，甚至充滿愉悅能量的氛圍，都讓人不禁讚嘆，豪賭換來豐碩勝利。不含帕運，奧運共賣出950萬張賽事門票，打破1996年亞特蘭大奧運的830萬張。

連之前對奧運幾乎沒有期待的法國人都對比賽本身改觀。4月時民調顯示，法國人對奧運的態度總歸就是「漠不關心」，只有19％的受訪者表示對此感到「驕傲」。

然事後證實，瘋奧運的不只遊客，奧運開幕式在法國的收視率來到破紀錄的83％，2340萬人觀看，之後賽事也熱度不減，這在之前是難以想像的。

根據巴黎人報（Le Parisien）12日公布的奧運後民調，高達89％的受訪者都有在電視上看比賽，67％受訪者認為奧運投射出法國更正面的形象。

另外奧運也為法國人帶來新感受，63％的受訪者表示更想運動；54％受訪者則是感到國家榮譽。巴黎奧運會組織委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）表示，法國人奧運期間展現出自信、團結、溫暖與好客。這是法國人較少給人的印象，連法國人自己都難以置信。

外媒更是幾乎一致給予巴黎奧運好評。英國經濟學人報導標題稱，「巴黎對奧運令人讚嘆的想像贏得了金牌」。

2028奧運由洛杉磯接棒，洛杉磯時報（Los Angeles Times）11日寫道，「巴黎奧運以無以倫比的熱忱、恣意的歡樂，以及對美得令人害怕的艾菲爾鐵塔的最後一瞥劃下句點。這意味著，接下來換我們了，糟糕。2028洛杉磯奧運要如何能超越過去2週所見證的？」

紐約時報（The New York Times）更表示，即使深陷始料未及的國會選舉和政治困境，「法國不願妥協的野心造就了16天非凡的奧運」。文章表示，雖然這些問題不會因此解決，「但法國有了新的自信」。

法蘭克福廣訊報（Frankfurter Allgemeine Zeitung）指出，巴黎奧運不僅喚回了觀眾與奧運氛圍，也設立了理想電視製的標準。

儘管奧運仍因不同原因被吐槽，但在該媒體看來算是瑕不掩瑜。「雖然巴黎奧運對運動員而言代表著『不這麼乾淨的水、品質不一的賽道、大雨與糟糕食物...』但某種程度上來說，這也是職業傷害的一種」。

瑞士「時代報」形容巴奧「大獲成功」，但也憂心，乾淨、安全、可靠運輸、微笑警察、友善遊客後，巴黎很快就要回到巴黎人手中，而媒體也將重回政治鬥爭。

奧運期間，原本熙攘吵鬧的巴黎被難得的平靜步調取代。法國新聞廣播電台（France Info）訪問的觀光客都表示遇到的法國人很友善。資源回收也因奧運而強化，遊客都認為巴黎街道比想像中乾淨。

世界報（Le Monde）幽默表示，「奧運讓法國人給自己放了一個假，讓法國不僅是世界上訪客最多的城市，現在還成為最酷的國家之一」。（編輯：田瑞華）1130816

#巴黎奧運
#世界報
#巴黎
#法國
#法國人
#紐約時報
#國會
#奧運巡禮
奧運巡禮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
巴黎奧運閉幕 「阿湯哥」垂降宣告下屆洛杉磯見
172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：