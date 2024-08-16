本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 運動
巴黎奧運
奧運戰況
新聞專題
奧運戰況1/251
首頁 / 運動

美體操聯盟上訴失敗 切爾斯失奧運銅牌：令人震驚

2024/8/16 12:28（8/16 13:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國體操選手切爾斯5日於巴黎奧運女子體操地板項目出賽。（美聯社）
美國體操選手切爾斯5日於巴黎奧運女子體操地板項目出賽。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）體育仲裁法庭10日接受羅馬尼亞上訴，將巴黎奧運女子體操地板項目銅牌改判。原得主美國體操選手切爾斯今天在社群平台X表示，被摘除銅牌令人震驚又心碎，且是不公正的打擊。

法新社報導，這位來自洛杉磯的23歲選手也說，當她試圖從地板項目決賽爭議中恢復，社群媒體上一連串攻擊讓她極度受傷。

比賽當天，切爾斯（Jordan Chiles）的難度分因教練申訴而獲修改，讓她在地板項目上升到第3名。但羅馬尼亞提出上訴，稱申訴時間點超時。體育仲裁法庭（CAS）判定美方超過時限，國際體操總會（International Gymnastics Federation）遂認定遞補的羅馬尼亞選手芭葆蘇（Ana Barbosu）摘銅。

美國體操聯盟（USA Gymnastics）以有時間戳記的影片作為未超時證據，對此決議提出上訴，但遭體育仲裁法庭以無法重新考量決議為由駁回。美國體操聯盟矢言將此案提至瑞士聯邦最高法院（Swiss Federal Tribunal）。

切爾斯今天在前身為推特（Twitter）的X發布聲明表示：「在慶祝我的奧運成就時，聽聞這個令人震驚的消息—我的銅牌已被剝奪。」

「我對美國體操聯盟所提上訴有信心，他們提供了確鑿證據來證明我的分數遵循所有規則。但上訴並未成功。」

「我無言以對。這個決定感覺不公平，且不只對我，也對支持這段旅程的每個人都是一重大打擊。」

「更讓人心碎的是社群媒體上出於種族、無端的攻擊。這是錯誤且非常傷人的行為。我對這項運動傾盡心力和靈魂，並對於能代表我的文化和國家感到十分自豪。」

儘管感到心痛和挫折，切爾斯說她認為某個階段將會產生公正結果。

切爾斯寫道：「我正面臨職涯中最具挑戰的時刻之一…我將跟面對其他困境一樣，帶著相同態度迎接這個挑戰，並且會竭盡全力確保正義得以伸張。」

「我相信在旅途的最後，主事者會做出正確的事。」（實習編譯：楊智恩/核稿：張曉雯）1130816

#體育仲裁法庭
#法新社
#美國
#奧運
#羅馬尼亞
#美國體操聯盟
延伸閱讀
體育仲裁法庭挺羅馬尼亞選手 美女將切爾斯痛失奧運體操地板銅牌拜爾絲奧運體操跳馬封后 奪生涯第7金再戰洛杉磯奧運？ 體操天后拜爾絲：永遠別說不可能林郁婷克莉芙摘金、土耳其大叔爆紅 巴黎奧運10大精彩時刻回顧【圖輯】各國奧運金牌選手獎勵比一比 送房送車免除義務兵役脫下眼鏡像超人上場 美國鞍馬明星奈多羅希克奧運爆紅
奧運戰況
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
芬蘭奧運史上首次零獎牌 專家建議向紐西蘭學習
172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：