美體操聯盟上訴失敗 切爾斯失奧運銅牌：令人震驚

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（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）體育仲裁法庭10日接受羅馬尼亞上訴，將巴黎奧運女子體操地板項目銅牌改判。原得主美國體操選手切爾斯今天在社群平台X表示，被摘除銅牌令人震驚又心碎，且是不公正的打擊。

法新社報導，這位來自洛杉磯的23歲選手也說，當她試圖從地板項目決賽爭議中恢復，社群媒體上一連串攻擊讓她極度受傷。

比賽當天，切爾斯（Jordan Chiles）的難度分因教練申訴而獲修改，讓她在地板項目上升到第3名。但羅馬尼亞提出上訴，稱申訴時間點超時。體育仲裁法庭（CAS）判定美方超過時限，國際體操總會（International Gymnastics Federation）遂認定遞補的羅馬尼亞選手芭葆蘇（Ana Barbosu）摘銅。

美國體操聯盟（USA Gymnastics）以有時間戳記的影片作為未超時證據，對此決議提出上訴，但遭體育仲裁法庭以無法重新考量決議為由駁回。美國體操聯盟矢言將此案提至瑞士聯邦最高法院（Swiss Federal Tribunal）。

切爾斯今天在前身為推特（Twitter）的X發布聲明表示：「在慶祝我的奧運成就時，聽聞這個令人震驚的消息—我的銅牌已被剝奪。」

「我對美國體操聯盟所提上訴有信心，他們提供了確鑿證據來證明我的分數遵循所有規則。但上訴並未成功。」

「我無言以對。這個決定感覺不公平，且不只對我，也對支持這段旅程的每個人都是一重大打擊。」

「更讓人心碎的是社群媒體上出於種族、無端的攻擊。這是錯誤且非常傷人的行為。我對這項運動傾盡心力和靈魂，並對於能代表我的文化和國家感到十分自豪。」

儘管感到心痛和挫折，切爾斯說她認為某個階段將會產生公正結果。

切爾斯寫道：「我正面臨職涯中最具挑戰的時刻之一…我將跟面對其他困境一樣，帶著相同態度迎接這個挑戰，並且會竭盡全力確保正義得以伸張。」

「我相信在旅途的最後，主事者會做出正確的事。」（實習編譯：楊智恩/核稿：張曉雯）1130816