日桌球選手早田希娜想參觀特攻和平會館 樊振東、孫穎莎取消關注

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京15日專電）日本桌球選手早田希娜在巴黎奧運奪下女子單打銅牌、團體銀牌，她回國後在記者會上表示，很想參觀鹿兒島的特攻和平會館，引發爭議。中國選手樊振東、孫穎莎已經在微博上對她取消關注。

許多日本桌球選手在中國接受訓練，會說一口流利中文，與中國選手的私交也不錯，但早田這番發言，觸動到許多中國網友的敏感神經。

日媒Sponichi Annex報導，日本桌球代表團13日返國後，在東京都舉行記者會，24歲的早田希娜儘管左臂帶傷，依舊在單打比賽獲得銅牌，並協助團體奪銀，還稱放眼2028年的洛杉磯奧運，「要在未來4年挑戰自己，把內心、身體和技能全部練到最終極的水準」。

被問到接下來想去哪裡，早田回答，「我想去麵包超人博物館，還想去鹿兒島參觀（知覽）特攻和平會館，想感受到自己能夠活著、能夠打桌球，並不是一件理所當然的事情」，她的這番發言隨後在網上引發關注。

位於鹿兒島知覽町的空軍基地，是日軍在第二次世界大戰最後幾個月發動特別攻擊或神風特攻隊的出發點。日本為此在1975年設立特攻和平會館，現場展示許多日本戰鬥機，以及特攻隊員的信件等個人用品。

對於早田的這番發言，日本網友部分持正面態度，作家門田隆將表示「關於那些逝去年輕人的事實真相，希望務必能去瞭解一下」。不過，在中國、韓國都引發負評。

早田在12日開設微博帳號，發布5張在巴黎拍攝的照片，並用中文和日文留言，感謝粉絲支持。她還張貼了和中國桌球選手樊振東的合照，表示和他交換了徽章，感謝他建議自己來微博和大家交流，吸引超過12萬人跟隨，一開始也有很多正面留言，恭喜她贏得獎牌。

不過，在早田發言想去特攻和平會館後，帳號開始湧入大量負面評論。有網友說，「一回國就讓人失望」、「雖然欣賞妳在賽場上的表現，但請妳正視歷史」等。樊振東、孫穎莎也被發現取消對她的關注。

韓國選手申裕斌在女子單打銅牌戰敗給早田，但依舊先給淚流滿面的早田一個擁抱，給予祝福，曾在巴黎奧運傳為佳話。

不過，早田的發言也引發韓國網友不滿。有人表示，「虧我們的選手還給了妳一個擁抱，竟然想去象徵日本軍國主義、美化戰爭、扭曲歷史的地方，看神風特攻隊的文物」。（編輯：高照芬）1130815