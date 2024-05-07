全大運拳擊摘金 甘家葳：對手犯規動作多教練也動怒

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（中央社記者黎建忠台中7日電）已取得巴黎奧運參賽資格的男子拳擊好手甘家葳，今天在全大運75公斤級代表輔仁大學拿下金牌，不過比賽過程中因為對手多次犯規動作，讓甘家葳和教練都忍不住動怒。

甘家葳今天在全國大專校院運動會金牌戰，以5比0完勝台體大的黃仕杰，但因為比賽過程中，對手多次出現以頭部衝撞的動作都沒被裁判扣分，讓甘家葳和教練劉宗泰都大為光火。

甘家葳在接受媒體訪問時說，那個動作確實有點危險，「因為對手的頭都往我身體撞，我們都跟裁判示意過了，但也沒被接受，到最後我的節奏也亂掉了，不過我還是第一次看到教練這麼生氣，有點嚇到我。」

劉宗泰則表示，「我們就是擔心選手會受傷，跟裁判抗議也不被接受，也沒有給對手扣分，這樣我們的選手以後出國比賽都會很吃虧。」

甘家葳完成全大運任務後，預計17日到荷蘭參加邀請賽，幾乎各國拿到奧運資格的選手都會參加這場賽事。

劉宗泰說：「這次去荷蘭的任務就是2個，第1就是讓甘家葳適應一下71公斤級的體重和速度，第2就是要好好情蒐一下。我們不在乎輸贏，但經驗一定要學起來，奧運的時候才會有幫助。」

甘家葳的學姐黃筱雯，正在備戰23日的世界區第2次資格賽，這次全大運也轉換身分，跟在甘家葳身邊先學習如何當教練。（編輯：張雅淨）1130507