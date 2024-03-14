拳擊好手甘家葳獲百萬贊助 笑稱沒想過有這一天

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（中央社記者黎建忠新北14日電）已取得巴黎奧運男子拳擊參賽資格的甘家葳，今天獲企業贊助100萬元，讓他在今年的訓練和備戰奧運期間無後顧之憂，出身南投信義鄉的鄒族勇士甘家葳笑說，從沒想過會有這一天。

台灣拳擊好手甘家葳在去年杭州亞運獲得男子71公斤級銀牌，也因此取得巴黎奧運參賽資格，身為偏鄉小孩又遭逢母親過世，他卻一路堅持下來，用拳擊走出新人生，也讓外界看到他無限的可能。

出席今天贊助記者會的穩得實業副董事長高旻宏在致詞時開玩笑提到，「出門前太太問我說為何不贊助桌球，我說桌球速度太快我看不清楚，但後來想想，甘家葳的出拳速度也很快，我可能也會看不清楚。」

高旻宏強調，因為甘家葳的好表現，讓台灣更多人看到男子拳擊的可能性，「這才是我們想要持續幫助他的原因。」

甘家葳在接受中央社記者訪問時提到，真的完全沒想到自己有這個機會獲得企業贊助，更別說是新台幣100萬元這麼高的金額，「當初接到電話通知時，還想說怎麼可能，在開玩笑的吧。」

甘家葳表示，過去半年多來人生變化很大，有了更多人幫助自然也會有更多壓力，「但我會好好把握這個機會，繼續提升自己的實力，今年巴黎奧運的目標，就是一定要站上頒獎台。」

進帳這100萬的贊助金額，甘家葳還沒有太多想法，他表示，「可能會買一些運動器材擺在家裡，這樣隨時都可以使用，剩下就是添購一些練習的裝備。」

甘家葳過去是東京奧運拳擊銅牌女將黃筱雯的陪練員，如今也算是闖出一片天，讓黃筱雯相當開心，她提到，「他一直都是一個開心果、也是個暖男，像這次我在義大利的資格賽沒打好，他就馬上帶我去吃一家冰淇淋名店，現在他也是奧運國手了，被外界看見也是應該的。」（編輯：張雅淨）1130314