林昀儒、陳思羽聯手 WTT阿拉木圖挑戰賽混雙奪冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北18日電）由台灣桌球一哥林昀儒與一姐陳思羽聯手的混雙組合，今天深夜在WTT阿拉木圖挑戰賽混雙決賽，以3比2擊敗中國新生代組合徐海東與吳洋晨，首次聯手就拿下冠軍。

在哈薩克舉行的WTT阿拉木圖挑戰賽，林昀儒三線出擊，除與陳思羽攜手征戰混雙，也和老搭檔「山豬」廖振珽攜手打進男雙決賽，而他稍早男單也以4比1擊敗中國小將梁儼寧打進壓軸冠軍賽。

林昀儒與鄭怡靜是現役世界排名第1的混雙組合，也是去年東京奧運銅牌得主，由於鄭怡靜赴日參加聯賽、此役無法參賽，因此林昀儒嘗試性和陳思羽聯手，初次搭配就打出亮眼佳績。

這次阿拉木圖挑戰賽，林昀儒與陳思羽始終維持高檔表現，前3輪總計只失1局，幾乎一路壓著對手打，今天兩人的對手是中國新生代球員，22歲的徐海東以及年僅20歲的女將吳洋晨。

徐海東與吳洋晨近況超夯，兩人先在保加利亞舉行的WTT帕納久里什泰支線賽，從會外賽起步拉出6連勝奪冠，上週又在WTT馬斯喀特挑戰賽打進決賽，最後才輸給自家人拿下亞軍，包括這站在內，連續3站打進決賽。

今天兩組人馬交鋒，前兩局打完，台灣組合以11比7、11比13和對手打平，關鍵第3局，林昀儒與陳思羽一度陷入6比10落後，之後兩人連拿5分，成功逆轉超前，可惜回頭又讓中國組合追平。

決勝關頭台灣組合展現韌性，3度陷入落後、3度追平，並在14比15劣勢下連拿3分，以17比15逆轉拿下，可惜回頭又以7比11棄守，比賽再度回到原點。

決勝局林昀儒與陳思羽以6比2強勢開局，在一路領先下，以10比5取得「聽牌」，對手雖勉強追回1分，接下來卻回擊出界，讓台灣組合以11比6收下勝利。（編輯：施施）1110918