林昀儒三線全開 擊敗中國好手梁儼寧闖進WTT男單決賽[影]

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台灣桌球一哥林昀儒（圖）17日晚間在WTT阿拉木圖挑戰賽男單4強，以4比1擊敗中國小將梁儼寧，混雙、男雙與男單都打進決賽。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北17日電）繼男雙與混雙之後，台灣桌球一哥林昀儒今晚在WTT阿拉木圖挑戰賽男單4強，以4比1擊敗中國好手梁儼寧，闖進決賽，有機會挑戰單站包辦3冠的超狂紀錄。

在哈薩克舉行的WTT阿拉木圖挑戰賽，賽事進入尾聲，林昀儒下午在男單8強賽，歷經5局大戰扳倒2019世界桌球錦標賽男單銀牌得主、瑞典名將法爾克（Mattias Falck），晉級4強。

除此之外，林昀儒與女單一姐陳思羽聯手的混雙，昨晚已提前晉級決賽，下午他與「山豬」廖振珽聯手的男雙，也以直落三橫掃哈薩克組合，躋身冠軍賽。

林昀儒4強賽對手是現年21歲的梁儼寧，他上週才在WTT馬斯喀特挑戰賽大顯神威，男單4強力克台灣「桌球教父」莊智淵闖進決賽，最後亞軍收關，讓他本週世界排名如坐火箭一般，竄升448名，來到世界68。

WTT單打採5局3勝制，不過自4強開始，改為7局4勝。林昀儒前兩局分別以11比6、11比13，和對手打成1比1平。

第3局前半段戰況呈現拉鋸，在6比6平後，林昀儒攻守俱佳，拉出一波5比1攻勢，以11比7取得領先；第4局又在6比6平手之際，連拿3分，再以11比8拿下。

取得「聽牌」優勢的林昀儒氣勢大漲，第5局開局拉出一波10比0，也提前粉碎對手反撲鬥志，最終他以11比1拍落對手，4比1順利晉級男單決賽。（編輯：吳協昌）1110917