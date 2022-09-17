林昀儒廖振珽擊退哈薩克組合 WTT男雙打進冠軍賽[影]
2022/9/17 16:49（9/17 17:11 更新）
台灣桌球選手林昀儒（前）與廖振珽（後）17日在WTT阿拉木圖挑戰賽男雙4強，擊退哈薩克組合庫曼巴耶夫與佐路德夫，本季第2度闖進男雙決賽。（中央社檔案照片）
（中央社記者龍柏安台北17日電）台灣桌球一哥林昀儒今天與「山豬」廖振珽聯手，在WTT阿拉木圖挑戰賽男雙4強，以3比0輕取哈薩克組合庫曼巴耶夫與佐路德夫，本季第2度闖進男雙決賽。
林昀儒與廖振珽是世界排名24的男雙組合，兩人本季曾在3月在卡達舉辦的WTT杜哈球星挑戰賽首度闖進男雙決賽，可惜歷經5局大戰惜敗德國組合、名列亞軍。
在哈薩克舉行的WTT阿拉木圖挑戰賽，緊接著WTT馬斯喀特挑戰賽之後登場，林昀儒和廖振珽4強扳倒地主組合庫曼巴耶夫（Sagantay Kurmambayev）、佐路德夫（Denis Zholudev），則是兩人本季第2度打進決賽。（編輯：吳協昌）1110917
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