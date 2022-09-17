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林昀儒擊敗前世錦賽銀牌得主 WTT男單晉級4強[影]

2022/9/17 14:01（9/17 14:13 更新）
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台灣桌球一哥林昀儒（圖）17日擊敗桌球錦標賽銀牌主、瑞典名將法爾克，闖進WTT阿拉木圖挑戰賽男單4強。（中央社檔案照片）
台灣桌球一哥林昀儒（圖）17日擊敗桌球錦標賽銀牌主、瑞典名將法爾克，闖進WTT阿拉木圖挑戰賽男單4強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者龍柏安台北17日電）台灣桌球一哥林昀儒今天在1比2落後下急起直追，連趕2局、反倒以3比2逆轉勝2019世界桌球錦標賽銀牌主、瑞典名將法爾克，闖進WTT阿拉木圖挑戰賽男單4強。

在哈薩克舉行的WTT阿拉木圖挑戰賽，緊接在馬斯喀特挑戰賽之後登場，林昀儒這站3線作戰，除男單之外，稍晚還將與「山豬」廖振珽聯手出擊男雙，而與陳思羽攜手的混雙，今天深夜將角逐冠軍。

林昀儒本季曾在克羅埃西亞的WTT薩格勒布挑戰賽拿下暌違3年的男單冠軍，轉戰阿拉木圖挑戰賽，迄今勝率仍維持完美的百分百。

林昀儒今天的對手是世界排名34、2019年世界桌球錦標賽男單銀牌得主、瑞典名將法爾克（Mattias Falck），他也在去年世錦賽拿下男雙摘金，今年歐錦賽男雙也登上王座。

今天兩人交手，戰況高潮迭起，首局林昀儒先以11比7拿下，不料接下來他連續以7比11、7比11連丟2局，陷入1比2落後，也讓對手取得「聽牌」優勢。

陷入淘汰邊緣，林昀儒展現「強心臟」本色，先以11比6還以顏色，將戰線延長，決勝局又在6比6平手之際，一口氣連拿4分，反以10比6握有4個賽末點。

眼看勝利就在眼前，對手孤注一擲全力反撲，連續化解3個賽末點，追到只差1分，所幸林昀儒臨危不亂，靠著對手攻擊出台，以11比9有驚無險收下勝利。

林昀儒下一戰對手是近況極佳、年僅21歲的中國小將梁儼寧，梁儼寧上站才在WTT馬斯喀特挑戰賽4強擊敗台灣「桌球教父」莊智淵，最後拿下男單銀牌。（編輯：管中維）1110917

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