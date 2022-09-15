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林昀儒單日3戰全勝 WTT阿拉木圖男單過頭關

2022/9/15 19:14（9/15 19:32 更新）
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台灣桌球一哥林昀儒（圖）15日在WTT阿拉木圖挑戰賽男單首輪，以3比0橫掃世界排名第103、現年25歲的法國好手阿庫祖。（中央社檔案照片）
台灣桌球一哥林昀儒（圖）15日在WTT阿拉木圖挑戰賽男單首輪，以3比0橫掃世界排名第103、現年25歲的法國好手阿庫祖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者龍柏安台北15日電）台灣桌球一哥林昀儒一日3戰，在WTT阿拉木圖挑戰賽男單首輪，以3比0橫掃世界排名第103、現年25歲的法國好手阿庫祖，下一輪將遭遇德國華裔球員范博孟。

在哈薩克舉辦的世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽，今天進行會內賽首輪，林昀儒與廖振珽聯手的男雙、與陳思羽攜手的混雙，以及壓軸登場的男單先後亮相，他的闖關率達100%，3項都順利晉級。

世界排名第7的林昀儒，今年6月才在克羅埃西亞舉行的WTT薩格勒布挑戰賽，拿下睽違3年的男單冠軍。

或許是單日3連戰受到影響，林昀儒在男單迎戰法國好手阿庫祖（Can Akkuzu）時，開局有些疲軟，泰半處於微幅落後，他在8比10落後時，成功化解2個局點追平比數，和對手鏖戰後以14比12驚險拿下。

次局林昀儒前半局仍處於下風，在7比8落後之際，他火力全開連拿4分，以11比8逆轉拿下，也取得「聽牌」優勢。

陷入淘汰邊緣的阿庫祖，第3局全力反擊，局中曾以6比4取得領先，沒想到此時林昀儒再次火力全開，再以7比1攻勢後來居上，也以11比7、直落三淘汰對手，順利挺進第2輪。（編輯：張雅淨）1110915

影片來源：World Table Tennis
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