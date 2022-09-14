黃怡樺5局大戰 闖進WTT阿拉木圖會內賽
2022/9/14 19:18（9/14 19:48 更新）
前台灣桌球一姐黃怡樺14日扳倒中國選手，拿下WTT阿拉木圖挑戰賽會內賽門票。（中央社檔案照片）
（中央社記者龍柏安台北14日電）前台灣桌球一姐黃怡樺今天歷經5局大戰，以3比2扳倒上週剛拿下亞洲青年桌球錦標賽U19女單冠軍的中國小將覃予萱，有驚無險摘下WTT阿拉木圖挑戰賽會內賽門票。
在哈薩克第一大城舉行的WTT阿拉木圖挑戰賽，今天進行會外賽第2輪，黃怡樺歷經近39分鐘、5局大戰，成功擺脫年僅16歲的中國小將覃予萱，順利躋身會內賽。
現年38歲的黃怡樺，是昔日的台灣桌球一姐，曾代表台灣打過4屆奧運、4屆亞運（明年杭州亞運將是第5次），堪稱是台灣女子桌壇的不老傳奇，本季她與陳思羽聯手的女雙，曾在杜哈球星挑戰賽打進4強，杜哈挑戰賽則打進壓軸決賽。
黃怡樺今天的對手是年僅16歲覃予萱，她一週前才在寮國永珍所舉辦的亞洲青年桌球錦標賽拿下U19歲組女單金牌，近況正夯。
今天兩人在會外賽最後一輪交鋒，贏家則可取得會內賽入場券，前4局雙方以2比2打平，決勝局戰況陷入膠著，兩人共6度打平，不過黃怡樺始終沒讓對手成功超前。
鏖戰至8比8決勝關頭，黃怡樺連拿2分站穩腳步，隨後對手雖再追回1分，所幸黃怡樺沒讓戰局變調，以11比9撂倒對手，驚險取得會內賽門票。（編輯：吳協昌）1110914
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