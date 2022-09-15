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林昀儒首搭陳思羽 WTT阿拉木圖混雙開紅盤

2022/9/15 17:47（9/15 18:33 更新）
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台灣桌球選手林昀儒（左）和陳思羽（右）15日聯手在WTT阿拉木圖挑戰賽擊敗中國組合，晉級8強。（中央社檔案照片）
台灣桌球選手林昀儒（左）和陳思羽（右）15日聯手在WTT阿拉木圖挑戰賽擊敗中國組合，晉級8強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者龍柏安台北15日電）台灣桌球一哥林昀儒暫別舊愛，在WTT阿拉木圖挑戰賽首度與台灣一姐陳思羽聯手，兩人今天以3比0輕取中國小將陳熠、陳垣宇、晉級8強，首次組軍就順利開出紅盤。

在哈薩克第1城舉辦的WTT阿拉木圖挑戰賽，今天進行會內賽首輪，除林昀儒與陳思羽在混雙闖過頭關，陳思羽與黃怡樺的女雙賽事，也以3比1拍落中國組合李雨琪與冷雨桐；林昀儒與廖振珽的男雙組合，也以3比0淘汰中國的陳垣宇與韓欣沅。

林昀儒與鄭怡靜是現役世界排名第1的雙打組合，去年東京奧運兩人更是合力摘下銅牌，成為隊史第1人，這一站鄭怡靜高掛免戰牌，林昀儒則首次和陳思羽聯手出擊。

雖是首次搭配，林昀儒和陳思羽開賽迅速進入狀況，開局在4比4打平後，靠著一波4比0攻勢拉開領先，對手雖連追3分還以顏色，不過台灣組合再連拿3分，以11比7拿下。

次局戰況相仿，兩組人馬開局先以5比5打平，接下來台灣組合再連拿3分超前，並在8比7領先之際，再用一波3比1攻勢收尾。

取得「聽牌」優勢的林昀儒與陳思羽，第3局則在3比4微幅落後下，靠著一波4比0攻勢後來居上，接下來在一路領先的優勢下，再以11比6順利「關門」，也如願摘下8強門票。（編輯：屈享平）1110915

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