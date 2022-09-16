林昀儒陳思羽逆轉羅馬尼亞組合 WTT混雙闖進決賽[影]

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（中央社記者龍柏安台北16日電）台灣桌球一哥林昀儒與一姐陳思羽今晚第4度提拍亮相，兩人在首局先失狀況下連追3局，以3比1逆轉淘汰羅馬尼亞組合普列塔、迪亞科努，闖進WTT阿拉木圖挑戰賽混雙決賽。

在哈薩克舉行的2022年WTT阿拉木圖挑戰賽，今晚進行混雙4強對決，這也是林昀儒與陳思羽今天第4次出賽，或許是密集出賽造成疲勞，兩人開局狀態不盡理想，所幸仍有驚無險順利闖關。

林昀儒與陳思羽比賽片段約在2:35:12處。影片來源：World Table Tennis

榮膺大會混雙頭號種子的林昀儒和陳思羽，在今年阿拉木圖挑戰賽首度合拍，不過兩人除了主戰場單打外，還各自搭配出擊男雙和女雙，在官方直播頻道留言區也有不少球迷也擔心，兩人如此密集出賽實在是有點「操人」。

台灣組合今晚對手，是世界排名147的羅馬尼亞組合普列塔（Cristian Pletea）、迪亞科努（Adina Diaconu），今年5月曾在卡達舉行的WTT杜哈支線賽打進過混雙4強，此外女將迪亞科努還是今年歐洲桌球錦標賽女雙銅牌得主。

開局台灣組合先以9比11讓出，次局則在8比9落後下，靠著連拿3分後來居上，以11比9逆轉，也將戰局扯平。

第3局林昀儒與陳思羽一度取得10比6大幅領先，卻意外讓對手連拿4分追平，所幸決勝關頭靠著對手回擊掛網與失誤，才以12比10驚險甩開對手糾纏。

取得「聽牌」優勢的台灣組合，第4局先用7比1攻勢開局，早早奠定勝基，對手連追3分縮小差距，兩人索性再用一波4比0攻勢霸氣關門，以11比4撂倒對手，摘下決賽入場券。（編輯：黃世雅）1110916