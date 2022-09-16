林昀儒直落三淘汰范博孟 WTT男單挺進8強

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（中央社記者龍柏安台北16日電）單日3戰成了台灣桌球一哥林昀儒的常態，今天他在WTT阿拉木圖挑戰賽男雙、混雙都晉級4強後，男單也以3比0擊敗德國華裔球員范博孟，順利挺進8強。

在哈薩克舉辦的WTT阿拉木圖挑戰賽，今天進行第2天會內賽，林昀儒先與搭檔「山豬」廖振珽在男雙合力以直落三橫掃地主哈薩克組合，再與陳思羽攜手於混雙橫掃美國搭檔，雙雙闖進4強。

單打世界排名第7的林昀儒，今天遭遇現年21歲、同是左手持拍的德國華裔好手范博孟，首局戰況膠著，局末雙方戰成8比8平，林昀儒一口氣連拿3分，先以11比8拿下。

次局林昀儒在7比6領先之際連拿3分，率先取得局點，對手連趕2分，此時林昀儒靠著一記幸運的爬網球，以11比8取得聽牌。

身高193公分、人高馬大的范博孟，第3局全力反攻，比賽尾聲一度取得7比6領先，決勝關頭林昀儒連拿3分後來居上，對手再追1分後，接連發生回擊出界與掛網的失誤，讓林昀儒再以11比8拿下，以直落三解決對手晉級。

林昀儒下一輪對手是2019年桌球世錦賽男單銀牌得主、世界排名33的瑞典名將法爾克（Mattias Falck）。

台灣一哥成功闖關，不過台灣一姐卻沒能延續勝利腳步，陳思羽在女單次輪意外以10比12、8比11、8比11不敵年僅18歲、世界排名100的中國小將陳熠，提前落馬。（編輯：唐聲揚）1110916