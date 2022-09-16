更多編輯台推薦新聞：
影片／比賽中完成4周半跳 美青少年花滑選手馬里寧寫歷史
運動

影片／比賽中完成4周半跳 美青少年花滑選手馬里寧寫歷史

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇
科技

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇

費德瑞征戰歲月落幕 暴躁小子蛻變優雅球王
運動

費德瑞征戰歲月落幕 暴躁小子蛻變優雅球王

瑞典變天 極右翼助右派勝選社會恐兩極化
國際

瑞典變天 極右翼助右派勝選社會恐兩極化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

林昀儒直落三淘汰范博孟 WTT男單挺進8強

2022/9/16 19:05（9/16 19:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣桌球一哥林昀儒16日在WTT阿拉木圖挑戰賽男單順利挺進8強。（中央社檔案照片）
台灣桌球一哥林昀儒16日在WTT阿拉木圖挑戰賽男單順利挺進8強。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北16日電）單日3戰成了台灣桌球一哥林昀儒的常態，今天他在WTT阿拉木圖挑戰賽男雙、混雙都晉級4強後，男單也以3比0擊敗德國華裔球員范博孟，順利挺進8強。

在哈薩克舉辦的WTT阿拉木圖挑戰賽，今天進行第2天會內賽，林昀儒先與搭檔「山豬」廖振珽在男雙合力以直落三橫掃地主哈薩克組合，再與陳思羽攜手於混雙橫掃美國搭檔，雙雙闖進4強。

單打世界排名第7的林昀儒，今天遭遇現年21歲、同是左手持拍的德國華裔好手范博孟，首局戰況膠著，局末雙方戰成8比8平，林昀儒一口氣連拿3分，先以11比8拿下。

次局林昀儒在7比6領先之際連拿3分，率先取得局點，對手連趕2分，此時林昀儒靠著一記幸運的爬網球，以11比8取得聽牌。

身高193公分、人高馬大的范博孟，第3局全力反攻，比賽尾聲一度取得7比6領先，決勝關頭林昀儒連拿3分後來居上，對手再追1分後，接連發生回擊出界與掛網的失誤，讓林昀儒再以11比8拿下，以直落三解決對手晉級。

林昀儒下一輪對手是2019年桌球世錦賽男單銀牌得主、世界排名33的瑞典名將法爾克（Mattias Falck）。

台灣一哥成功闖關，不過台灣一姐卻沒能延續勝利腳步，陳思羽在女單次輪意外以10比12、8比11、8比11不敵年僅18歲、世界排名100的中國小將陳熠，提前落馬。（編輯：唐聲揚）1110916

影片2:35:42開始為林昀儒比賽片段。（影片來源：World Table Tennis）
延伸閱讀
林昀儒陳思羽3比0擊敗美國組合 WTT混雙闖進4強影片／WTT挑戰賽擊敗中國新星 林昀儒拿下男單冠軍林昀儒東奧一戰成名 大賽或決賽前不做兩件事
林昀儒
林昀儒單日3戰全勝 WTT阿拉木圖男單過頭關林昀儒首搭陳思羽 WTT阿拉木圖混雙開紅盤
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族