林昀儒陳思羽3比0擊敗美國組合 WTT混雙闖進4強[影]

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影片來源：World Table Tennis

（中央社記者龍柏安台北16日電）台灣桌球一哥林昀儒與一姐陳思羽聯手的混雙組合，今天在WTT阿拉木圖挑戰賽8強，全場用不到18分鐘，就以3比0輕取美國組合梁吉善與張安，首次聯手就打進4強。

在哈薩克舉行的WTT阿拉木圖挑戰賽，今天雙打進行8強賽，林昀儒與廖振珽攜手的男雙以3比0橫掃哈薩克組合葛拉西曼科（Kirill Gerassimenko）、庫曼加利耶夫（Alan Kurmangaliyev）、陳思羽與黃怡樺在女雙也高奏凱歌，以3比1擊敗中國組合臧曉桐與吳洋晨。

林昀儒與鄭怡靜是現役世界排名第1的混雙搭檔，也是去年東京奧運混雙銅牌得主，這一站鄭怡靜高掛免戰牌，林昀儒選擇和陳思羽聯手出擊，兩人高居混雙大會頭號種子，初次搭配就打出亮眼佳績。

台灣組合拍下不留情，首局先以11比4輕取對手，次局兩人開賽就連拿4分，再以11比7拿下，也取得「聽牌」優勢。

第3局開賽，林昀儒與陳思羽再以8比1攻勢亮麗開局，早早奠定勝基，在一路領先優勢下，最終以11比4、直落三橫掃對手，順利摘下4強入場券。（編輯：張芷瑄）1110916